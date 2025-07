Saiba quais são os pontos de troca dos ingressos para a EXPOANA

Troca de ingressos por alimentos seguirá critérios específicos, conforme o dia da programação (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A troca de ingressos por alimentos seguirá critérios específicos, conforme o dia da programação. Os alimentos arrecadados serão organizados pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, que irá montar cestas básicas para famílias do município. As datas para a troca de ingressos serão divulgadas em breve.

Os interessados em participar do primeiro dia de festa, na quarta-feira (30), com shows do Natanzinho Lima e da Cintia Souza, poderão trocar o ingresso por 500g de café. Para o segundo dia, quinta-feira (31), data oficial do aniversário da cidade, os shows de Maiara e Maraísa, Jiraya Uai e Wam Baster terão os ingressos trocados por 850 g de leite em pó.

Na sexta-feira (1º), o público poderá assistir às apresentações de Murillo Huff e Vinícius Cavalcante com a doação de 1kg de arroz. No sábado (02), o ingresso será trocado por 1kg de feijão, com shows de Rio Negro e Solimões, Noobreak e Deboxe. Já no último dia, as crianças poderão participar das apresentação do Luccas Neto e da Patrulha Canina e cada ingresso poderá ser trocado por 1 litro de óleo.

Vale reforçar que os alimentos não podem ser porcionados. Ou seja, precisam ser entregues lacrados e com data de validade para, no mínimo, três meses.

Os ingressos poderão ser trocados nos seguintes locais:

-Cras Leste I – Av. JK Qd. 12 S/N Jardim Alvorada- Praça Céu, Jardim Alvorada;

-Cras Leste II – Rua Antônio de Sousa França, nº 29, no Conjunto Filostro Machado;

-Cras Norte – Avenida do Estado, nº, 02 Quadra B, Vila Norte, em frente ao Feirão. (Antiga Casa Brasil);

-Cras Sul – Rua Copa 23, Lt 04, Residencial Copacabana, ao lado do feirão Reny Cury;

-Centro Administrativo I – Av. Brasil, N° 200;

-Centro Administrativo Adhemar Santillo – Praça 31 de Julho, Vila Santana;

-Creas I – Rua General Joaquim Inácio, nº 196, Centro;

-Cenfor – Avenida Central, esquina com a rua 4, Munir Calixto;

-Estádio Jonas Duarte – Av. Brasil Sul, S/N – Jardim Ana Paula;

-Escola Sesi Jaiara – Av. Tiradentes – Vila Jaiara;

-CEITEC – Av. Prof. Zenaide Roriz, n° 1350, Jundiaí;

-Câmara Municipal de Anápolis – Avenida Jamel Cecílio, Q. 50 L.14, Bairro Jundiaí;

-Escola Municipal Elzira Balduíno – Rua Francisco Fontes, s/n, Maracanã;

-CMEI – José Epaminondas Roriz – Avenida Joaquim Carrijo Moreira, S/N – Vila Fabril;

-Subprefeitura de Souzânia – Avenida Coreolando Ramos, 120 – Lts/n – Souzânia, Anápolis.