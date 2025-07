Prazo para inscrição no Concurso de Requalificação do Centro é prorrogado para o dia 8 de agosto

Iscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura, na opção “Publicação de editais”, acessando em seguida o edital de requalificação (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

As inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura, na opção “Publicação de editais”, acessando em seguida o edital de requalificação.

Os candidatos devem preencher os dados pessoais, informar o registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e anexar as pranchas do projeto.

A premiação para os profissionais de arquitetura será de R$250 mil para o 1º lugar, R$60 mil para o 2º lugar e R$40 mil para o 3º lugar. Estudantes de arquitetura a partir do 7º período também poderão participar, na modalidade “proposta estudantil”, sendo o vencedor reconhecido com uma Menção Honrosa concedida pela Administração.

O projeto deverá contemplar a requalificação dos trechos das ruas inseridas, com propostas de realocação de áreas existentes, criação de novos espaços e adequações que atendam às necessidades de locomoção, estacionamento, mobilidade e lazer da população.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, a medida tem como objetivo promover melhorias na região central da cidade, impactando positivamente a mobilidade, o turismo, o lazer e a economia local.

Link para inscrição: https://www.anapolis.go.gov.br/nosso-centro/