Inscrições para a 44ª Minimaratona de Anápolis começaram nesta segunda-feira (14)

Nesta edição, serão disponibilizadas 6,5 mil vagas, sendo 1,5 mil para o percurso de 10,5 km e 5 mil para a prova de 5 km. As inscrições serão encerradas automaticamente assim que o número máximo de participantes for atingido.

A largada e a chegada ocorrerão na Avenida Senador José Lourenço Dias, em frente ao Ginásio Internacional Newton de Faria. A prova de 10,5 km é destinada a atletas com 18 anos ou mais. Já para o percurso de 5 km e a categoria PCD (Pessoa com Deficiência), a idade mínima é de 14 anos.

No dia da prova, as largadas serão organizadas por categoria: às 6h45 para os participantes do percurso de 10,5 km; às 6h55 exclusivamente para a categoria PCD; e às 7h para os atletas da prova de 5 km.