Prefeitura lança Programa Brasil Alfabetizado em Anápolis

Objetivo é erradicar o analfabetismo, oferecendo acesso facilitado à aprendizagem por meio de técnicas específicas de alfabetização (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O PBA é regido pelas Leis nº 10.880 e nº 11.507 e visa à alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais. A ação integra o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e pela Qualificação da Educação de Jovens e Adultos.

Em Anápolis, o programa será executado por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Educação e de Assistência e Políticas Sociais. O objetivo é erradicar o analfabetismo, oferecendo acesso facilitado à aprendizagem por meio de técnicas específicas de alfabetização.

As aulas serão ministradas por profissionais da educação em quatro locais diferentes do município: no Instituto Federal de Goiás (IFG), na Escola Municipal Professor Raymundo Paulo Hargreaves, no CRAS Leste II (bairro Filostro) e no Centro de Convivência de Idosos (CCI). Ao todo, mais de 70 vagas serão disponibilizadas nesta edição do programa.

A seleção dos participantes será feita pelas equipes gestoras das unidades-sede, com base em critérios definidos localmente.