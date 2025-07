Quarta Cultural terá apresentação do Clube do Choro e exposição fotográfica no Teatro Municipal

Evento acontece na quarta-feira (16), a partir das 19h, com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O grupo Clube do Choro de Anápolis surgiu a partir de um estudo entre amigos durante a graduação em Música na Universidade Federal de Goiás, com foco no choro, gênero instrumental tipicamente brasileiro. A proposta cresceu e se consolidou como um projeto cultural que fortalece a cena da música instrumental no interior. Fundado no final de 2023, o grupo é formado por Lucas Morais (violão de sete cordas), Elianderson (bandolim), Juan (trombone de vara), Cássio (pandeiro) e Emanuel (percussão). Em 2024, o grupo foi semifinalista do Festival Anapolino de Música com uma composição autoral e, atualmente, trabalha na gravação de seu primeiro álbum.

Já a exposição “Olhares do Tempo” apresenta registros fotográficos produzidos por Gustavo Luiz, fotógrafo, publicitário e profissional do audiovisual, durante atividades realizadas no Centro de Convivência de Idosos (CCI) de Anápolis. As imagens retratam momentos de criação artística, como colagens, pinturas e contações de histórias, destacando a arte como estímulo à memória, à convivência e ao pertencimento. A mostra integra as ações do projeto “Vozes do Tempo: Tecendo Histórias Através da Arte”, contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura de Anápolis, com produção do Ateliê da Presença e Instituto Marques, e apoio do CCI e da Arte Cérebro.

Na área externa do teatro, acontece ainda a Feira Cultural, com praça gastronômica e exposição de produtos artesanais. Os interessados em participar como expositores devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp: (62) 99358-2323.