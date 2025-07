Yumi Iwamoto conquista três medalhas de ouro na Copa do Brasil de Tênis de Mesa

Yumi Iwamoto leva bandeira de Goiás ao pódio, após conquistar medalha de ouro na categoria Sub-15 (Foto: Seel)

A mesatenista goiana Yumi Iwamoto disputou, no último fim de semana (dias 12 e 13/07), a Copa do Brasil de Tênis de Mesa, em Palmas (TO) e voltou com a bagagem cheia de medalhas de ouro. A jovem de apenas 12 anos conquistou os títulos nas categorias Sub-15, Sub-13 e Absoluto, aumentando a sua coleção de medalhas e conquistas.

Bolsista do Pró-Goiás Atleta, programa de fomento ao esporte de alto rendimento do Governo de Goiás, Yumi é uma das grandes promessas do nosso Estado. No mês passado a atleta já havia vencido o Campeonato Brasileiro de Inverno, que foi realizado em São Paulo.