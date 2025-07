Caiado apresenta avanços de Goiás a empresários japoneses

Caiado palestra em Seminário de Negócios no Japão e apresenta ações desenvolvidas à frente da gestão estadual (Fotos: Junior Guimarães)

Dando sequência às agendas da comitiva goiana no Japão, o governador Ronaldo Caiado apresentou, nesta quinta-feira (17/07), avanços de Goiás por meio de ações desenvolvidas pela gestão estadual que permitiram ao estado avançar em todos os setores.

A fala foi direcionada a uma plateia de empresários japoneses e brasileiros da comunidade de Hamamatsu, cidade onde foi ministrada a palestra Goiás é exemplo de gestão para o Brasil, durante o Seminário de Negócios promovido pelo Consulado-Geral do Brasil no Japão, em parceria com a Goiás Turismo.

O chefe do Executivo goiano lembrou que, ao receber o governo em 2019, a situação era calamitosa, com o Estado bloqueado no Tesouro Nacional, sem direito a créditos, devendo servidores públicos e com alta incidência de corrupção na estrutura de governo, além de índices alarmantes de violência, com a presença de facções do narcotráfico em todo o território.

Caiado sublinhou que Goiás ocupa primeira posição nacional na educação, tendo se tornado referência na área, e que investe massivamente em tecnologia (Fotos: Junior Guimarães)

“Se você analisar a situação do estado de Goiás hoje, seis anos e meio depois da minha posse, verá uma verdadeira transformação. Somos o estado mais seguro do Brasil, onde as pessoas vivem em plena liberdade, seja na cidade ou no campo”, enfatizou o gestor, ao afirmar que a criminalidade deu espaço para as pessoas poderem viver em paz.

Caiado sublinhou também que Goiás ocupa a primeira posição nacional na educação, tendo se tornado uma referência na área, e investe massivamente em tecnologia. Ao falar sobre os avanços em Inteligência Artificial (IA), Caiado reconheceu que o Japão ocupa posição de destaque mundial.

“Goiás avança fortemente na área em que vocês já estão muito à frente de nós, mas que um dia chegaremos lá”, projetou, ao pontuar que o estado possui uma faculdade com o primeiro curso voltado à IA no Brasil e um centro de excelência na área.

“Temos a legislação mais moderna sobre o tema, com um projeto de Inteligência Artificial de forma aberta para poder acolher a todos aqueles que queiram, em parceria, desenvolver projetos conosco”, explicou.

O governador enfatizou ainda que é possível transformar estados e países quando se combate a corrupção e utiliza com sabedoria o recurso público, citando Goiás como case de exemplo.

Ao discursar sobre ações para melhoria da qualidade de vida da população, o governador mencionou o sucesso do Goiás Social, responsável por retirar famílias da condição de pobreza e extrema pobreza no estado.

Ainda sobre o Goiás Social, Caiado citou a entrega de casas de qualidade a custo zero, a ampliação de ações para alimentação de crianças, o fornecimento de cursos de qualificação aos goianos e a garantia na qualidade de vida.

“É uma grande ação conjunta para atender toda a extensão territorial do Estado de Goiás. É o mais completo programa de extensão social do país”, afirmou. Palestra de Ronaldo Caiado foi realizada em Hamamatsu, cidade japonesa que concentra a maior comunidade brasileira no país asiático, com cerca de 10 mil residentes (Fotos: Junior Guimarães)

Hamamatsu

A palestra do governador goiano foi realizada na cidade japonesa que concentra a maior comunidade brasileira no país asiático, cerca de 10 mil residentes. O diretor do setor internacional da Prefeitura de Hamamatsu, Yoshikazu Matsui, ressaltou que, em 2025, são comemorados 130 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre Brasil e Japão.

“Que os laços de amizade entre os dois países se intensifiquem cada vez mais”, desejou.

Já o presidente do Conselho de cidadãos brasileiros da cidade, Eber Toyohashi, expressou a vontade de “aproximar mais de Goiás e do Brasil para realizar um melhor trabalho junto à nossa comunidade”.

O Cônsul Geral do Brasil no Japão, Aldemo Garcia, lembrou que Caiado é avaliado como o melhor governador do Brasil, com quase 90% de aprovação.

“Goiás é uma potência agrícola, cresceu 7% no primeiro trimestre e é o primeiro lugar em segurança”, sublinhou, ao comentar sobre a visita da coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado a uma escola do município japonês.

“É uma alegria visitar esse país que é uma potência e que, sem dúvida nenhuma, é uma referência em inovação, tecnologia e cultura”, disse Gracinha. “São meus parceiros desde que cheguei ao governo e fiz questão de vir aqui conhecer de perto a realidade de um país pelo qual eu tenho grande admiração” afirmou Caiado em entrevista ao jornal japonês The Yomiuri Shimbun (Fotos: Junior Guimarães)

Ainda em Hamamatsu, Caiado concedeu uma entrevista para o jornal japonês The Yomiuri Shimbun, onde fez um balanço da missão do Governo de Goiás e comentou sobre a forte ligação com a comunidade Nikkei no estado.