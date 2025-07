Confira o cronograma de retirada dos materiais de corrida para a 44ª Minimaratona de Anápolis

Todas as entregas serão feitas no Ginásio Internacional Newton de Faria (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O evento é promovido pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, e faz parte das tradições locais, reunindo competidores de Anápolis e de cidades vizinhas.

A entrega dos kits será realizada:

-No dia 24 de julho, das 9h às 17h, para as equipes;

-No dia 25 de julho, das 9h às 17h, para equipes e atletas avulsos;

-No dia 26 de julho, das 9h às 14h, exclusivamente para os atletas avulsos.

Todas as entregas serão feitas no Ginásio Internacional Newton de Faria.

Para fazer a retirada dos kits, os participantes devem fazer a doação dos seguintes alimentos de acordo com o número de inscrição:

-1001 a 1501 (Arroz 2kg);

-1502 a 2002 (Feijão 2kg);

-2003 a 2503 (Açúcar 2kg);

-2504 a 3004 (Macarrão 2 pacotes de 500g ou 1 pacote de 1kg);

-3005 a 3505 (Café 250g);

-3506 a 4006 (Óleo 2Lt);

-4007 a 4507 (Flocão de milho 4 pacotes de 500g ou 2kg);

-4508 a 5008 (Leite em pó 400g);

-5009 a 5509 (Aveia em flocos 450g);

-5510 a 6010 (2 Latas de Sardinha de óleo 125g );

-6011 a 6511 (Farinha de mandioca 2 pacotes de 500g ou 1kg);

-6512 a 7012 (Achocolatado em pó 450g);

-7013 a 7513 (Bolacha-rosquinha 2 Pacotes de 400g ou 800g).