Ingressos da Torcida Premiada estarão disponíveis a partir desta sexta-feira (18)

Para realizar a troca, os contribuintes anapolinos precisam apresentar a certidão negativa do imóvel e um documento original do titular com foto (Foto: Paulo de de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

No sábado (19), às 16h, o Grêmio Anápolis enfrenta o Rio Verde, e no domingo (20), às 10h, é a vez da Anapolina entrar em campo contra o Trindade, ambas as partidas são válidas pela Divisão de Acesso do Goianão. Já na segunda-feira (21), às 19h30, pelo Brasileirão Série C, o Anápolis Futebol Clube encara o Guarani de São Paulo.

As trocas dos ingressos serão realizadas presencialmente em dois locais: na arquibancada descoberta do Estádio Jonas Duarte e no Rápido do Anashopping. Porém, para o jogo do Grêmio Anápolis, que ocorrerá no sábado, a troca será feita exclusivamente na arquibancada descoberta do Estádio Jonas Duarte.

Confira os pontos e horários de troca:

Grêmio Anápolis x Rio Verde

Estádio Jonas Duarte – Bilheteria da arquibancada descoberta

Sábado (19): 9h às 15h

Anapolina x Trindade

Estádio Jonas Duarte – Bilheteria da arquibancada descoberta

Sexta (18): 9h às 18h

Sábado (19): 9h às 15h

Domingo (20): 7:30 às 9h

Rápido Anashopping

Sexta (18): 9h às 17:30

Anápolis x Guarani FC

Estádio Jonas Duarte – Bilheteria da arquibancada descoberta

Sexta (18): 9h às 18h

Sábado (19): 9h às 15h

Segunda (21): 16:30 às 18:30

Rápido Anashopping

Sexta (18): 9h às 17:30

Segunda (21): 15h às 17:30

Para realizar a troca, os contribuintes anapolinos precisam apresentar a certidão negativa do imóvel e um documento original do titular com foto.