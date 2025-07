Caiado determina criação de linha de crédito pra resguardar economia goiana da guerra tarifária

Caiado anuncia linha de crédito e fundo de garantia para enfrentar impacto do tarifaço dos EUA (Foto: Secom)

Diante do agravamento da guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos, o governador Ronaldo Caiado anunciou, neste sábado (19/07), a criação de uma linha de crédito com taxas abaixo das praticadas no mercado e um grupo de trabalho com representantes do governo estadual e da iniciativa privada.

O objetivo é proteger a economia goiana dos impactos provocados pelas novas tarifas impostas sobre produtos brasileiros, com início previsto para 1º de agosto.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Caiado afirmou que as soluções para os desafios econômicos enfrentados pelo país não devem depender de ações externas.

“Precisamos reagir com firmeza e responsabilidade”, disse. Segundo ele, o governo federal ainda não apresentou medidas concretas diante da situação.

Pacote estadual

O pacote estadual inclui uma linha de crédito voltada a empresas goianas com alta exposição nas exportações aos Estados Unidos, especialmente do setor agroindustrial, que está entre os mais atingidos pela sobretaxa de 50% sobre commodities como soja, carne e derivados do aço.

As condições do crédito foram estruturadas a partir de um fundo de fomento baseado no crédito de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) de exportação, sem aporte direto de recursos públicos.

A taxa de financiamento será inferior a 10% ao ano — pelo menos três pontos percentuais abaixo das linhas subsidiadas por programas federais, como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Plano Safra e fundos constitucionais.

A contrapartida exigida das empresas é a manutenção dos empregos durante o período de acesso ao crédito. Além disso, está prevista a criação de um fundo de garantia voltado a pequenos e médios empresários, com o objetivo de alavancar a oferta de crédito por parte da iniciativa privada.

Guerra Tarifária

A crise teve início com o anúncio de tarifas adicionais dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, em meio a uma deterioração das relações comerciais. A medida deve gerar impacto direto em estados exportadores, como Goiás, e já provoca movimentações em diversos setores produtivos.

Segundo Caiado, as ações visam garantir que empresas goianas “permaneçam firmes no mercado” e que nenhum trabalhador “seja demitido”. Em missão oficial no Japão, o governador afirmou que se posicionará sobre os desdobramentos políticos da crise após seu retorno ao Brasil.

“Sigo os ensinamentos de Carlos Lacerda: crise política não se comenta fora do país”, declarou.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás