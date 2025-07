CMTT alerta sobre novo golpe do leilão em Anápolis

Companhia orienta população sobre como se proteger (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Segundo a Companhia, criminosos estão se passando por integrantes da equipe do pátio da Prefeitura e entram em contato com as vítimas por meio de aplicativos de mensagens. Nessas abordagens, os golpistas informam que um cadastro no sistema de leilão foi realizado e apresentam um número de protocolo, além de e-mails e telefones falsos para suposto contato.

Na sequência, eles simulam um erro no pagamento e solicitam um novo depósito, alegando que o valor seria necessário para concluir o “arremate de veículo leiloado”.

Além dos contatos por mensagem, os golpistas criaram um site falso que simula um canal oficial da Prefeitura. Intitulado “Pátio Municipal Anápolis”, o site apresenta diversos veículos supostamente disponíveis para leilão, com datas previstas ainda para este mês.

De acordo com o setor jurídico da CMTT, moradores do município já relataram terem sido vítimas do golpe, com prejuízos de até R$ 37 mil (trinta e sete mil reais).

A CMTT orienta que a população redobre a atenção antes de realizar qualquer compra dessa natureza. Entre as recomendações estão: verificar se a informação consta nos canais oficiais da Prefeitura, desconfiar de promoções com prazos muito curtos, não repassar dados pessoais e jamais realizar transferências em caso de suspeita.

Caso alguém tenha sido alvo desse tipo de abordagem, a orientação é procurar imediatamente a delegacia mais próxima para registrar uma denúncia.