Vacinação antirrábica domiciliar acontece no Bairro da Lapa na próxima terça-feira (29)

Durante a ação, equipes da Zoonoses percorrerão as residências do bairro, promovendo a vacinação domiciliar dos animais. O objetivo é proteger os pets e evitar a disseminação do vírus da raiva, uma doença viral grave que pode ser transmitida aos seres humanos.

A raiva é uma enfermidade aguda, que afeta o sistema nervoso central, sendo geralmente transmitida por mordidas, arranhões ou lambidas de animais infectados. A principal forma de prevenção é a vacinação periódica de cães e gatos.

De acordo com a Gerência de Zoonoses, embora a raiva urbana esteja controlada em várias regiões do país, o vírus ainda circula em áreas silvestres, especialmente entre morcegos, que podem contaminar animais domésticos. A infecção pode se espalhar rapidamente e atingir humanos, caso os pets não estejam imunizados.

A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação antirrábica é essencial para a saúde pública e a segurança das famílias. Manter a imunização dos animais em dia é a forma mais eficaz de prevenção.

Essa ação no Bairro da Lapa dá continuidade à campanha já realizada nos bairros Santa Cecília, Novo Paraíso e no Distrito de Joanápolis. A previsão é que novas etapas da vacinação antirrábica sejam realizadas em outras regiões da cidade ao longo do ano.