Prefeitura de Anápolis entrega Comenda Gomes de Souza Ramos nesta segunda-feira (28) no Teatro Municipal

Comenda é entregue anualmente a personalidades que se destacam pelas contribuições relevantes à cidade

A Prefeitura de Anápolis realiza, nesta segunda-feira (28), a solenidade de entrega da Comenda Gomes de Souza Ramos, considerada a maior honraria concedida pelo município. A cerimônia acontece às 19h, no Teatro Municipal, reunindo autoridades, familiares e convidados dos homenageados.

Instituída pela Lei nº 833, de 11 de junho de 1980, a comenda é entregue anualmente a personalidades que se destacam pelas contribuições relevantes à cidade, seja na vida pública, econômica, cultural, social ou comunitária.

O nome da honraria homenageia Gomes de Souza Ramos, filho de Ana e fundador de Anápolis, símbolo de espírito empreendedor e compromisso com o desenvolvimento da região.

Durante o evento, os agraciados recebem medalha e diploma como forma de reconhecimento pela trajetória, marcada por dedicação ao bem coletivo e impacto positivo na vida da população anapolina.

Nesta edição, 22 personalidades serão homenageadas. São cidadãos cuja história de vida e trabalho contribuíram de forma significativa para o crescimento de Anápolis e para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Homenageados – Comenda Gomes de Souza Ramos – 2025

1- Vanderlan Vieira Cardoso

Vanderlan Vieira Cardoso é empresário, senador da República e ex-prefeito de Senador Canedo. Foi eleito em 2018 com mais de 1,7 milhão de votos, sendo o mais votado de Goiás naquela eleição e um dos mais bem votados da história. Com forte atuação legislativa, tem se destacado em diversas áreas no Congresso Nacional.

Foi presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, onde zerou a pauta de mais de 500 projetos, entre eles o que ampliou o acesso à internet banda larga. Coordenou o grupo que garantiu autonomia a novas universidades federais. Relatou a MP 936/2020, que preservou mais de 12 milhões de empregos na pandemia, e o Plano Mansueto, que ajudou estados e municípios.

À frente da Comissão de Assuntos Econômicos (2023/2024), liderou debates da Reforma Tributária, com contribuições relevantes ao texto aprovado. Hoje é vice-presidente da CCJ e autor de projetos que endurecem penas para desvios na Saúde e Educação, além de propor autonomia financeira ao Banco Central.

É o senador que mais destina recursos para Goiás, com atenção especial a Anápolis, onde já viabilizou mais de R$32 milhões em investimentos em saúde, infraestrutura, assistência social e educação. Seu trabalho tem impacto direto na vida dos goianos e, principalmente do cidadão anapolino.

2 – Solange Pinho Machado

Solange Pinho Machado é empresária e construiu sua trajetória pessoal e profissional preservando princípios fundamentais como a ética, a verdade, a justiça e o compromisso com o bem comum. Ao lado do marido, Emival, e de sua família, guiou sua jornada com base na fé, na união, no equilíbrio emocional e na prosperidade, valores que também norteiam a história da Araguaia.

Comprometida com o conhecimento e o desenvolvimento contínuo, participou de cursos, treinamentos e convenções internacionais, ampliando seu repertório técnico e humano. Sua atuação sempre foi pautada pela responsabilidade, seriedade e pelo incentivo ao trabalho em equipe.

Presente em ações sociais e educativas, Solange contribui ativamente para o desenvolvimento da região, mantendo um firme compromisso com o crescimento sustentável da Araguaia e com a geração de oportunidades. Seu trabalho busca unir pessoas em torno de valores que promovem transformação e acredita profundamente na força do propósito coletivo.

3 – Dra Anilce de Fátima Bonfim

Dra. Anilce soma 37 anos de dedicação à Odontologia, atuando com excelência em Anápolis, onde mantém sua clínica no bairro Jundiaí. Graduada em Odontologia, sua trajetória profissional se consolidou com especialização na renomada USP de Bauru/SP, nas áreas de Ortodontia, Ortopedia Facial, DTM (Disfunção Temporomandibular), Dor Orofacial e Bruxismo. Em 2010, ampliou ainda mais sua formação ao ser aprovada pela UNIFESP/SP no curso de Capacitação em Distúrbios do Sono, Ronco e Apneia.

Comprometida com a saúde pública, Dra. Anilce idealizou e promoveu um projeto piloto no município de Anápolis, voltado ao atendimento ortopédico de crianças e adolescentes. A iniciativa resultou na finalização de 192 tratamentos, contribuindo significativamente para a qualidade de vida de jovens e suas famílias.

Sua atuação também se estende ao campo social e missionário. Participa ativamente do projeto da Igreja Presbiteriana de Anápolis, que oferece atendimento odontológico e Evangelização aos ribeirinhos da Amazônia, levando cuidado e acolhimento a comunidades em situação de vulnerabilidade.

Mãe de dois filhos e avó orgulhosa de uma neta, Dra. Anilce é amplamente reconhecida por seu amor à profissão, dedicação aos pacientes e incansável compromisso com a promoção da saúde e do bem-estar.

4 – Dr. Walter Vosgrau Fagundes

Walter Vosgrau Fagundes nasceu em 27 de maio de 1961 na cidade de Toledo PR, filho do bancário Celso Fagundes e da professora Irma Geny Vosgrau Fagundes.

Cursou o ensino fundamental em colégio público e finalizou os estudos desta etapa no Colégio Católico Bom Jesus, em Curitiba, após ganhar uma bolsa para custear o término dos estudos.

Aos 17 anos foi aprovado no vestibular para o curso de medicina na Universidade Federal do Paraná, formando-se em 1984. Começou a acompanhar cirurgias cardiovasculares em 1980, ainda na faculdade, onde surgiu o interesse em realizar a especialização na área.

Aos 23 anos, foi aceito na residência de cirurgia cardiovascular do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, concluindo a especialidade em 1986. Obteve o título de Especialista em Cirurgia Cardiovascular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (SBCCV) em 1997.

Mudou-se para o estado de Goiás em 1986 para atuar como cirurgião cardiovascular em Goiânia, iniciando sua jornada cirúrgica junto ao SUS no Hospital Santa Genoveva e no Hospital da Criança, além de atender por convênios ou particulares no Hospital São Salvador e Hospital Santa Helena.

No ano 2000 fixou residência em Anápolis, onde recebeu a incumbência de credenciar e implantar o serviço de Cirurgia Cardiovascular pelo SUS no Hospital Evangélico Goiano, onde permanece operando SUS, convênios e particulares. No momento, realiza cirurgias cardíacas em adultos, implantes de endoprótose torácica, marca-passo e CDI.

Foi casado por 37 anos e ficou viúvo em 2017, casando-se novamente com a enfermeira emergencialista Tatiany Costa Vosgrau. Do primeiro casamento, tem dois filhos que lhe deram dois netos. Em outubro de 2022 recebeu o título de Cidadão Anapolino, outorgado pela Câmara Municipal de Anápolis e em 2024 foi eleito vice-prefeito

5 – Dra Aline Rodrigues Lopes Martins Cardoso

Policial civil há 11 anos, ex escrivã de polícia, atualmente exerce com orgulho a função de delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Também atua como titular da Delegacia de Corumbá de Goiás. Mãe de três filhos, esposa e apaixonada pela profissão que exerce, onde se dedica diariamente para a promoção da justiça em nossa comunidade.

6 – Dom Waldemar Passini Dalbello

Dom Waldemar Passini Dalbello, bispo coadjutor da Diocese de Anápolis, assumiu oficialmente sua missão na cidade em março de 2025. Natural de Anápolis, retornou à sua terra natal trazendo ampla experiência pastoral, acadêmica e administrativa, colocando-a a serviço da comunidade anapolina.

Ordenado sacerdote em 1994, obteve o título de Mestre em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Em 2009, foi nomeado bispo auxiliar de Goiânia, sendo ordenado em 2010. Em 2011, atuou como administrador apostólico da Arquidiocese de Brasília e, de 2015 a 2025, foi bispo coadjutor e, posteriormente, bispo titular da Diocese de Luziânia.

Atualmente, preside o Regional Centro-Oeste da CNBB, articulando a ação pastoral das dioceses de Goiás e do Distrito Federal. Entre as instituições de maior relevância ligadas à Diocese de Anápolis, destacam- se: a Santa Casa de de Anápolis, referência no atendimento à população mais vulnerável da cidade e da região, a Faculdade Católica, escolas católicas, creches e outras obras sociais. Nesse contexto, o bispo exerce papel central, sendo líder espiritual e também um interlocutor ativo no diálogo com os diversos setores da sociedade.

7 – Dr. Wilson José de Sena Pedro

Formado em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão em 1994, Wilson José de Sena é especialista em cirurgia geral desde 1997, sendo titular pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões desde 2004. Também possui titulação pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva desde 2000.

Reconhecido na área de cirurgia bariátrica e metabólica, é titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica desde 2012, além de ser titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva desde 2014.

É fundador e diretor técnico da Clínica Gastromed, em Anápolis, onde alia a prática clínica à gestão de excelência. Atua também como professor livre docente na Universidade Evangélica de Goiás, contribuindo para a formação de novos profissionais da saúde.

Atualmente, é doutorando em Ciências da Saúde pela Santa Casa de São Paulo, ampliando sua pesquisa e conhecimento para continuar inovando na área médica.

8 – Dr Célio Antônio da Silveira

Célio Antônio da Silveira nasceu em Luziânia, é casado, pai de três filhos e graduado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba. Após a conclusão do curso, voltou à cidade natal e dedicou sua carreira ao atendimento dos pacientes mais necessitados por mais de 12 anos.

Iniciou a vida pública como vice-prefeito de Luziânia no ano de 1996. Em 1998 foi eleito deputado estadual de Goiás. No ano de 2002, foi reeleito deputado estadual, sendo o mais votado da coligação. E em 2003 assumiu a presidência da Assembleia Legislativa.

​Já em 2004, Célio Silveira foi eleito prefeito municipal de Luziânia e, em 2008, reeleito ao cargo do executivo. No ano de 2013 assumiu a Presidência da Agência Goiana de Esporte e Lazer (AGEL).

No Poder Legislativo, Célio Silveira foi eleito deputado federal, iniciando seu mandato no ano de 2015. Em 2018, o parlamentar foi reeleito para o segundo mandato. Já em 2022, Célio Silveira garantiu mais uma cadeira na Câmara dos Deputados, sendo reeleito para o terceiro mandato.

Há mais de dez anos é membro titular da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, que aprecia projetos de lei nas áreas de Saúde, Previdência Social, Assistência Social e Família. No Congresso Nacional, o parlamentar segue lutando com veemência por recursos e investimentos no estado de Goiás, e para construir uma sociedade mais justa e igualitária.

9 – Amilton Batista de Faria

Tem 66 anos, é natural de Rubiataba-GO e mora em Anápolis desde janeiro de 1978. Casado com Maria Regiane Fontes de Faria. Pai de Amilton Batista de Faria Filho, Andreia Rezende de Faria Paralovo e Luiz Gustavo Ferreira de Faria.

Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Anápolis (FADA) e pós-graduado em Direito do Trabalho e em Administração de Recursos Humanos, pela Universidade Católica de Goiás. Exerceu funções de direção em grandes empresas com atuação em todo o Brasil, sempre na área de gestão de Recursos Humanos.

Exerce a profissão de advogado autônomo de forma ininterrupta em Goiás desde janeiro de 1992 e foi eleito vereador em Anápolis por 5 mandatos consecutivos, de 01 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2012, tendo ocupado a Primeira Secretaria por duas vezes e a Presidência no biênio de 2011/2012.

Exerceu a função de Secretário Municipal de Políticas Públicas em Anápolis no ano de 2002 e atualmente exerce a função de Assessor Especial do Gabinete do Prefeito de Anápolis.

10 – Eliseu Antônio da Silva Belo

Em 1993, aos doze anos de idade, Eliseu Antônio, chegou a Anápolis com sua família, após deixarem Brasília em busca de novos caminhos. Foi ainda na adolescência, por volta dos 16 anos, que nasceu seu interesse pelo Direito. Fascinado pelos julgamentos do Tribunal do Júri, que assistia em filmes e noticiários, sentiu-se profundamente tocado pela ideia de aplicar as leis e fazer Justiça. Esse despertar o levou a ingressar no curso de Direito da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia, onde concluiu sua graduação no final de 2003.

Ainda durante a faculdade, em julho de 2002, iniciou carreira pública como servidor da Justiça Federal em Goiânia, enquanto se dedicava aos estudos para seguir na magistratura ou no Ministério Público. Seu esforço e vocação se concretizaram em agosto de 2004, quando tomou posse como Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás.

Há mais de duas décadas, vem se dedicando com afinco ao Ministério Público, atuando tanto na área cível quanto na criminal. Seu trabalho é guiado pelo compromisso de acolher e atender bem as pessoas que buscam justiça, mas, acima de tudo, de garantir que a Justiça se realize na vida de cada cidadão que acompanha e confia em seu trabalho. Reconhece com gratidão a bênção de Deus em exercer uma função tão nobre, que considera essencial para a sociedade.

11- Hans Stauber Kronit

Desde 2017, Hans Stauber tem contribuído de forma importante para a saúde de Anápolis, cidade que o acolheu pessoal e profissionalmente. Médico especialista em Terapia Intensiva e Nefrologia, atua com o propósito de cumprir os princípios do juramento de Hipócrates: colocar a saúde do paciente como prioridade máxima e aliviar a dor como uma missão divina.

No Hospital ÂNIMA, teve a oportunidade de liderar e coordenar a implantação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), estruturando não apenas um espaço técnico, mas um ambiente humanizado, centrado no cuidado integral ao paciente e no acolhimento de seus familiares. Com visão de longo prazo, buscou também formar novos profissionais. Esse ideal se concretizou com a implementação do Programa de Residência Médica em Terapia Intensiva, que garante a continuidade dos princípios da boa prática médica para as futuras gerações.

Durante a pandemia de COVID-19, enfrentou na linha de frente os maiores desafios da saúde pública contemporânea. Esteve presente dia e noite, oferecendo suporte clínico e emocional, organizando equipes e salvando vidas. Em meio à crise, defendeu que os médicos deveriam ser exemplos de coragem, aplicação técnica e, acima de tudo, compaixão.

Também aceitou o desafio de implantar um serviço humanizado de hemodiálise, que se tornou referência na região. Com atuação dedicada de médicos, equipe de enfermagem e técnicos, o serviço prioriza o respeito à dignidade dos pacientes renais crônicos, oferecendo tratamento contínuo e de qualidade.

12 – Adriana Rocha Vilela Arantes

Adriana Rocha Vilela Arantes é filha do Sr. Nivaldo e da Sra. Arlete, pilares fundamentais em sua formação pessoal e profissional. Casada há 37 anos com Wilson Antônio Arantes, construiu uma família sólida, sendo mãe de Rhenan e Ricardo, avó de Maria Tereza, João Gabriel e Olívia, e sogra de Eloisa e Andrielle.

Sua trajetória de vida reflete os valores familiares que a acompanham em sua missão educacional. Com sólida trajetória na docência, é doutora em Educação pela UnB, com foco em Políticas Públicas e Avaliação Institucional. Mestre em Educação pela PUC-GO, na área de formação de professores e graduada em Pedagogia pela UniEvangélica, com especializações em Administração Escolar, supervisão Escolar e Ensino de Filosofia.

Professora efetiva da rede estadual desde 1988 e docente da UEG desde 2010, contribuiu diretamente na formação de professores em Anápolis. Como diretora da Faculdade Católica de Anápolis (2007–2020), criou novos cursos de graduação, pós-graduação e tecnológicos, ampliando o acesso à educação superior na cidade. Coordenou a comissão de avaliação institucional e integrou o núcleo pedagógico do curso de Pedagogia voltados à melhoria da qualidade educacional.

Com atuação reconhecida em Avaliação Institucional, fortaleceu práticas de gestão educacional e formação docente. Participa de grupos de pesquisa da UnB em políticas públicas, com mais 50 trabalhos publicados em anais, eventos e periódicos. Foi Secretária de Educação de Abadiânia (1997–2004), e, em 2025, assumiu a Secretaria Municipal de Educação de Anápolis. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com o desenvolvimento educacional e social dos anapolinos.

13 – Eliane Pereira dos Santos

Eliane Pereira dos Santos é biomédica especialista e mestre em saúde pública. Foi servidora pública estadual e federal. Na Secretaria Estadual de Saúde , atuou como coordenadora estadual de triagem neonatal e doenças raras. Foi tutora da planificação da atenção primária durante três anos e diretora de assistência à saúde do Instituto de Previdência e Assistência Social, IPASGO, durante toda pandemia.

No Governo Federal foi coordenadora nacional do programa de triagem neonatal. Servidora pública federal na Universidade Federal de Goiás com atuação no Hospital das clínicas. Atuou durante 30 anos como assessora de saúde da Apae Anápolis e Apae Brasil, atuando na prevenção, diagnóstico, habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência.

Atualmente é diretora de relacionamento e comunicação da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo- SBTEIM e, desde janeiro de 2025, está como secretária municipal de saúde de Anápolis.

14 – Vanderley Cezário de Lima

Vanderley Cezário de Lima, 48 anos, é filho de Antônio Cezario de Lima e Antoninha Tereza de Lima, casado com Janainna Cezario, e pai de Letícia Cezário, Vitor Cezario e Artur Cezario. Nascido em Fazenda Nova, é anapolino de coração há 25 anos.

Formado em Ciências Contábeis pela PUC-GO e pós-graduado em Gestão Financeira pela FGV. Hoje, exerce a função voluntária de Presidente da APAE Anápolis, que foi eleita pelo instituto Doar como a melhor ONG do Estado de Goiás e uma das melhores do Brasil, com mais de 100 mil pessoas atendidas no ano de 2024.

É Diretor Presidente do Sicoob UniCentro Norte Brasileiro, cooperativa de crédito com sede em Anápolis que conta com 62 agências, nos estados de Goiás, Tocantins, Amazonas, Roraima e Rondônia, além do Distrito Federal, e mais de 800 funcionários e 80 mil cooperados.

Fundador do Escritório de assessoria contábil Crédito Contabilidade há 23 anos.

15 – Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira

Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira tem 56 anos, é casada e mãe de um casal de filhos. É a atual secretária de Estado da Educação, tendo assumido a pasta em 2019.

É formada em Letras, Direito e Pedagogia. Também é mestre em Educação, pós-graduada em Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública de São Paulo (CLP/SP) e doutora em Psicologia da Educação na PUC do Rio Grande do Sul.

Foi secretária de Educação do Estado de Rondônia no segundo mandato do ex-governador Confúcio Aires Moura, entre 2014 e 2016. Entre 2016 e 2017, Fátima Gavioli foi vice-presidente e representante da região Norte no Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). A secretária também participou do Fórum Nacional de Educação no período de 2015 a 2017.

16 – Vania Marcia de Faria Martins

Vania Marcia é filha de José Gomes de Faria e Maria Aparecida de Faria. Casada com Eduardo Martins, é mãe dedicada de Rodrigo de Faria Martins, Roneidson de Faria Martins e Carolina Vanessa de Faria Martins Ribeiro, avó orgulhosa de Lucas e Ana Luísa, e conta com a companhia carinhosa das noras Rogéria Oliveira e Aline Castro, além do genro Fabiano Ribeiro.

É formada em Ciências Econômicas e Geografia pela Faculdade de Ciências Econômicas, e em Matemática pela Universidade Federal de Goiás. Possui ainda pós-graduação em Administração Educacional pela Faculdade São Gonçalo e em Geografia Econômica pela Associação Educativa Evangélica (AEE).

Iniciou sua trajetória profissional como professora no município de Anápolis em 1974. Atuou como diretora da Escola Municipal Jardim Gonçalves e da Escola Municipal Clóvis Guerra, além de ter exercido a docência na Escola do SESI Jundiaí e no Colégio Padre Trindade, em Anápolis.

Além de sua dedicação à educação, também serve como Ministra Extraordinária da Eucaristia na Paróquia São Sebastião, demonstrando seu compromisso com a fé e a comunidade local.

17 – Jackeline Silva Macedo

Jackeline Silva Macedo é uma figura respeitada e admirada em Anápolis, Mãe, avó, pastora e filha, construiu uma trajetória marcada pelo serviço ao próximo e pela fé cristã.

Possui graduação em Letras e Teologia, com foco em Aconselhamento Familiar. Ao longo de sua carreira, realizou diversas especializações em gestão escolar, psicologia para ensino, gestão de pessoas e bem-estar no ambiente educacional, com cursos concluídos entre 1999 e 2023.

No serviço público estadual, atuou como professora na Secretaria de Educação de Goiás a partir de 1993 e, posteriormente, como gestora no Colégio Estadual Professor Faustino, onde trabalhou por muitos anos e deixou uma marca de compromisso com a educação e com a formação de valores.

Como secretária municipal de Assistência Social de Anápolis, teve papel fundamental na estruturação da pasta, e, atualmente, exerce a função de Assessora Especial de Cerimonial no Gabinete do Prefeito Márcio Corrêa.

Também é autora de obras com teor espiritual e motivacional, como Vencendo as Batalhas Espirituais (1996), Um Encontro com a Esperança (2000), Sobreviventes do Inferno (2004) e Vitória em Tempos Difíceis (2005), que refletem sua sensibilidade pastoral e compromisso com a edificação de vidas.

Jackeline é um pilar familiar e comunitário. Como mãe e avó, dedica-se com afeto às novas gerações. Como pastora, orienta espiritualmente com firmeza e ternura. Como servidora pública, atua com visão humana e cristã.

18 – Natal Francisco Bento

Natal Francisco Bento é aposentado do serviço público, com uma carreira de 43 anos dedicados à Prefeitura de Anápolis. Foi o primeiro diretor de trânsito da cidade e também atuou como diretor de dominação pública, cargos nos quais contribuiu significativamente para o desenvolvimento e organização do município.

Além de sua trajetória pública, foi um dos patriarcas da Vila São Vicente, carinhosamente conhecida como igrejinha, ajudando em iniciativas como a implantação da energia elétrica. Apesar dessas atividades, seu principal foco e paixão sempre foi o serviço público, área em que se tornou amplamente conhecido e respeitado.

Casado com Nazaré Francisca Bento, Natal Francisco Bento é pai, avô e bisavô, desempenhando com orgulho seus papéis na família e na comunidade de Anápolis.

19 – Rafaella Barbosa Coelho Peixoto

Rafaella Barbosa Coelho Peixoto é advogada com mais de 10 anos de experiência nas áreas de direito administrativo e corporativo. Concursada na Saneamento de Goiás S/A (SANEAGO), onde atuou como Gerente de Consultivo Jurídico e Subprocuradora Jurídica Judicial, atualmente ocupa o cargo de Procuradora-Geral do Município de Anápolis.

Ativa na Ordem dos Advogados do Brasil, é Conselheira Seccional da OAB-GO nas gestões 2022/2024 e 2025/2027, além de Secretária-adjunta da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal da OAB para o biênio 2025/2027. Já foi Coordenadora da Câmara Técnica Jurídica da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (AESBE) e Secretária-adjunta da Comissão Especial de Advocacia em Estatais do Conselho Federal da OAB na gestão 2022/2024.

Também exerceu a função de Juíza do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB – Seccional Goiás, na gestão 2019/2021.

Possui certificação da APMG Internacional em Infrastructure Business Cases e é detentora de MBA em Saneamento e Estruturação de Novos Negócios pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

20 – Jordana de Faria Pena

Com uma sólida carreira no Direito e ampla atuação no serviço público, a advogada Jordana de Faria Pena é a atual secretária de Assistência e Políticas Sociais da Prefeitura de Anápolis, onde lidera uma das pastas mais estratégicas na promoção da cidadania, inclusão e garantia de direitos.

Bacharel em Direito pela UniEvangélica (2009) e pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Faculdade Damásio de Jesus, Jordana é inscrita na OAB-GO e sócia-proprietária do Escritório de Advocacia Faria. Sua trajetória profissional se destaca pela atuação como consultora jurídica especializada em gestão pública e processo legislativo, com mais de uma década de experiência junto à administração pública e ao legislativo municipal.

De 2010 a 2024, prestou assessoria jurídica a diversos setores da Prefeitura de Anápolis, incluindo a Procuradoria Geral do Município, a Secretaria Municipal de Obras e a Diretoria do Processo Legislativo. Atuou também na Câmara Municipal de Anápolis, onde contribuiu com a elaboração de projetos de lei, pareceres técnicos e atuação nas comissões de Constituição, Justiça e Redação.

Sua formação inclui passagens por órgãos como o 1º Juizado Especial Criminal, Juizado da Infância e Juventude, Vara da Fazenda Pública, 1ª Vara do Trabalho de Anápolis e a Receita Federal, ainda durante a graduação — experiências que contribuíram para moldar um perfil técnico, sensível às demandas sociais e preparado para a gestão pública.

À frente da Secretaria de Assistência e Políticas Sociais, Jordana tem ampliado o alcance de programas sociais, fortalecendo a rede de proteção e promovendo ações que valorizam o ser humano em todas as fases da vida.

21 – Dario Alvino Sardinha

Nascido em 20 de dezembro 1947, é o caçula dos cinco filhos de Inácio Sardinha de Lisboa. Cursou o primário na Escola Isolada da Fazenda Bom Jardim, na década de 1950, e se formou em DIREITO na antiga FADA, na turma de 1980.

Dario foi funcionário da prefeitura (na antiga DEMER) nos anos de 1970 a 1977. Aprovado no Concurso da Caixa Econômica Federal em 1977, galgou os degraus dentro do banco, chegando a ser gerente geral da agência principal de Anápolis.

Foi vereador por 3 mandatos consecutivos, tendo sido vereador constituinte, no município de Anápolis Foi chefe de gabinete e Secretário de obras do então prefeito Adhemar Santillo.

Após anos de intensa dedicação à vida pública, marcada por compromisso, responsabilidade e serviço à comunidade, ele escolheu trilhar um caminho mais sereno, mas não menos valioso: o da vida simples, no coração de sua propriedade rural.

Hoje, é entre a terra, os animais e o verde do campo que ele encontra paz e propósito. Com a mesma seriedade e amor com que serviu à sociedade, agora se dedica à condução da lida no campo, transmitindo aos filhos e netos valores de trabalho, honestidade e respeito à natureza.

22 – Dr Pedro Paulo Caiado Canedo

Descendente de duas grandes famílias tradicionais e importantes na história de nossa querida cidade. Neto (materno) de Dr Elcival Caiado, Ex Deputado e empresário do Agronegócio. Neto (paterno) de Jeferson Canedo, Ex-Vereador e presidente da Câmara.

Filho do Dr Pedro Canedo, médico, ex-deputado estadual e deputado federal, nome importante do desenvolvimento de nossa cidade, e, Drª Eliana Caiado Canedo, Advogada e Embaixadora das causas sociais de nosso Estado.

Dr Pedro Paulo, formou-se em medicina, atua em Anápolis há 21 anos, com especialização em Oftalmologia e inúmeras graduações nacionais e internacionais.

Apaixonado pelas questões políticas-partidárias, sempre ingressou no intuito de querer e promover o bem de nossa querida cidade, atualmente é presidente do MDB de Anápolis.

Da mesma forma, um grande entusiasta do desporto, tem trabalhos prestados junto a seu time de Coração, a querida RUBRA, Associação Atlética Anapolina, e é atualmente Vice-presidente da mesma.

Casado com a Dr Patrícia, tendo 2 filhos, Antônia e João Pedro, todos residentes em Anápolis.