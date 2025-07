Caiado instala sede simbólica dos três poderes na cidade de Goiás

Governador Ronaldo Caiado enaltece amor pela cidade de Goiás durante cerimônia de transferência dos três poderes para antiga Vila Boa (Foto: André Saddi e Lucas Diener)

Durante as comemorações do aniversário da cidade de Goiás, o governador Ronaldo Caiado, acompanhado da primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, transferiu simbolicamente os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para o município, nesta segunda-feira (28/07), em frente ao Palácio Conde dos Arcos. A cerimônia teve início no fim da tarde com um desfile militar da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Ao discursar, Caiado relembrou que esta é a última transferência da capital de que participa como governador e fez um balanço das ações de sua gestão, destacando “que todo trabalho foi feito com amor e que atualmente Goiás é referência no país”. Ele relembrou sua criação no município e reforçou seu carinho desde a infância pela cidade de Goiás.

“Aqui vivi e conheço cada pedaço de chão. Participei do dia a dia e da vida desse povo, sendo criado, forjado na coragem e na determinação do vilaboense”, afirmou.

Ao avaliar sua gestão com relação ao município, o governador garantiu ter a sensação de dever cumprido.

“A cidade está cada vez melhor, apoiada com obras do Governo do Estado para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, frisou. Ao discursar, Caiado relembrou que esta é a última transferência da capital de que participa como governador e fez balanço das ações de sua gestão, destacando “que todo trabalho foi feito com amor e que atualmente Goiás é referência no país” (Foto: André Saddi e Lucas Diener)

Desde domingo (27/07), além de despachar com todo secretariado da cidade de Goiás, o governador entregou a reforma do Palácio da Instrução; fez a doação de um tomógrafo ao Hospital São Pedro D’Alcântara, avaliado em R$ 1,6 milhão; entregou uma nova unidade do Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec), com investimento de quase R$ 10 milhões; e anunciou reformas e revitalizações de igrejas históricas no município.

Durante a cerimônia também discursaram representantes dos demais poderes. O presidente do Tribunal de Justiça, Leandro Crispim, citou que a cidade de Goiás é solo carregado de memória e tradições e que sua geografia, cultura e arquitetura se entrelaçam e contam episódios da formação do povo goiano.

“Dessas ruas da antiga Vila Boa que nosso estado nasceu para civilização brasileira no século 18. Foi aqui que o Poder Judiciário deu seus primeiros passos”, afirmou ao lembrar eventos históricos, como Fogaréu, e figuras marcantes, como Cora Coralina. “Aqui vivi e conheço cada pedaço de chão. Participei do dia a dia e da vida desse povo, sendo criado, forjado na coragem e na determinação do vilaboense”, afirmou Caiado (Foto: André Saddi e Lucas Diener)

O presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, destacou a beleza da cidade de Goiás e pontuou as obras e evoluções no município “com repasse e recuperação de patrimônios históricos, como a Catedral de Sant’Ana”. No entanto, ele cobrou do governo federal providência com relação à Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

“Está abandonada. Será que vão agir só quando uma janela, telhado ou parede cair? É um verdadeiro desrespeito”, cobrou Peixoto.

Já o prefeito da cidade de Goiás, Aderson Gouvea, enalteceu a história construída por muitas mãos do município.

“É uma data carregada de simbolismo mesmo que por pouco tempo, poder sediar a capital do estado nesse período”, afirmou o gestor.

Ele agradeceu a parceria com o Governo de Goiás e as melhorias para a cidade, como recapeamento asfáltico, serviços da Patrulha Rural Mecanizada e qualificação no ensino técnico profissionalizante com a entrega do Cotec.

Solo Goiano

Durante a cerimônia de transferência, o governador Ronaldo Caiado fez questão de destacar a obra Solo Goiano, de autoria do artista plástico Siron Franco, que antecipa as homenagens dos 300 anos do município. O artista foi convidado para desenvolver a peça por ser, além de vilaboense, reconhecido pela profunda ligação com o estado.

“A ideia da obra é do governador. Foi desenvolvida em parceria e me sinto honrado de ser dessa terra maravilhosa e deixar uma pequena mostra da nossa cultura aqui”, afirmou o artista presente no evento.

Segundo Siron, o trabalho artístico foi produzido ao longo de cerca de um ano e foi desenvolvido para revelar a beleza da natureza pura. Em uma maquete de 1,70m por 2,40m, o artista dispôs mais de 16 mil pedras preciosas ou semipreciosas extraídas da própria região. A obra reúne elementos naturais do Cerrado, incluindo pedras que estavam abandonadas em antigos prédios da cidade, e o conteúdo foi inspirado em um mapa correspondente ao período de fundação da antiga Vila Boa.

A obra ficará aberta para visitação no Palácio Conde dos Arcos a partir desta quarta-feira (30/07), após sua inauguração oficial na solenidade de transferência da capital.

Também participaram da cerimônia de transferência simbólica dos três poderes para cidade de Goiás a procuradora-geral de Justiça em exercício, Sanda Mara Garbelini; o defensor público-geral do Estado, Tiago Gregório; os presidentes desembargador Luiz Cláudio Veiga (Tribunal Regional Eleitoral), conselheiro Helder Valin (Tribunal de Contas do Estado), conselheiro Joaquim de Castro (Tribunal de Contas dos Municípios); além do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – seção Goiás, Rafael Lara.