E-commerce: Goiás tem taxa de crescimento de 167% em envios nacionais no 2º trimestre de 2025

Goiás teve uma taxa de crescimento de 167% no envio de pacotes no segundo trimestre de 2025 — envolvendo pequenos, médios e grandes negócios, em relação ao mesmo período do ano anterior, que posiciona o estado com o terceiro maior índice de crescimento no período no país. Esse levantamento faz parte da segunda edição do “Mapa da Logística”, realizado pela Loggi que apresenta dados e tendências de entregas de pacotes no segundo trimestre de 2025 no Brasil.

Entre os primeiros colocados estão os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com aumentos de 275% e 175% na emissão de pacotes, respectivamente, seguidos por Goiás (167%), Espírito Santo (124%) e Minas Gerais (45%).

Além disso, Goiás destacou-se como o sétimo estado com maior quantidade de envio de pacotes por pequenas e médias empresas (PMEs). De acordo com o levantamento, os empreendedores vêm se posicionando estrategicamente no mercado brasileiro — não apenas pela presença em diversas localidades do país, mas também pelo aumento no volume de envios, pelo valor agregado de suas mercadorias e pela adoção de modelos logísticos mais flexíveis, acessíveis e eficientes.

Entre os produtos mais comercializados no período na região Centro-Oeste do Brasil, estão: vestuário e moda (1º), serviços financeiros (2º), cosméticos e perfumaria (3º), eletrônicos e informática (4º) e itens de livrarias (5º).

As datas comemorativas, como Dia das Mães e Dia dos Namorados, também foram impulsionadores do avanço das vendas e entregas em todo o país, representando 32% dos volumes de todo o trimestre.

Sobre o Mapa da Logística

O Mapa da Logística é um levantamento da Loggi lançado em 2025 que apresenta a cada trimestre os dados locais e nacionais de envios e entregas, destaca categorias de produtos em expansão, além de trazer insights e ser referência para empresas de todos os tamanhos, em especial pequenos e médios empreendedores que vendem online para se conectarem com novos mercados em expansão e ampliarem suas vendas. Os dados são coletados com base em envios realizados — entre pequenos, médios e grandes negócios, desde quem envia dezenas de pacotes até milhares diariamente — em todas as regiões do Brasil.

Nesta segunda edição, foi analisado o movimento logístico do Brasil no 2º trimestre deste ano, considerando mais de 16 milhões de pacotes enviados em mais de 5 mil municípios conectados nas cinco regiões do país, por uma base de 21 mil empresas de diferentes segmentos e regiões.

Sobre a Loggi

A Loggi é uma empresa brasileira que está transformando a logística por meio da tecnologia. Fundada em 2013, a Loggi começou com entregas rápidas dentro das grandes cidades, expandindo sua atuação por todo o território nacional, se consolidando como um dos maiores players de logística no mercado de e-commerce brasileiro.

Com inovação e os melhores talentos, a companhia tem a missão de conectar o Brasil, levando novas soluções para coleta e entregas de forma simples e acessível, através de uma malha robusta, ágil e tecnológica. E para garantir uma experiência mais completa e integrada em logística, com uma operação eficiente e melhores custos, a Loggi usa inteligência artificial, big data e machine learning para otimizar e desenvolver produtos e serviços, de acordo com a demanda e necessidades do mercado. https://www.loggi.com/conheca-a-loggi/

