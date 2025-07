Prefeitura de Anápolis e EMATER realizam entrega dos cartões do programa Agro é Social

Iniciativa tem como objetivo apoiar pequenos produtores rurais em situação de vulnerabilidade social (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O evento contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, entre elas o diretor de Ater, Kin Carlos Gomides; a coordenadora regional da EMATER, Géssyca Neves; a secretaria municipal de Assistência e Políticas Sociais, Jordana Faria; e o diretor municipal da pasta de Emprego e Renda, Ivan Spíndola.

O programa, lançado pelo Governo de Goiás em abril de 2021, busca estimular o empreendedorismo rural por meio da transferência direta de recursos financeiros. O benefício é disponibilizado em parcela única, por meio de um cartão personalizado e intransferível, com valor de até R$ 5 mil, dependendo da qualificação realizada pelo beneficiário. O recurso deve ser usado exclusivamente para compras em comércios locais, o que também fortalece a economia da cidade.

Além do apoio financeiro, o Agro é Social aposta na qualificação como pilar essencial para o sucesso dos empreendedores rurais. Para ter acesso ao benefício, os interessados devem participar de cursos de capacitação profissional, oferecidos gratuitamente pela EMATER em parceria com instituições de ensino e órgãos do Governo Estadual. Os cursos abordam conteúdos como gestão de pequenos negócios, produção agrícola, agroindústria artesanal e comercialização. A carga horária e o tipo de formação concluída determinam o valor a ser liberado no cartão. A exigência da capacitação visa garantir que o recurso seja utilizado com planejamento e foco na sustentabilidade do negócio.

Além de contribuir para a geração de renda e a redução das desigualdades sociais, o Agro é Social também movimenta o comércio local, uma vez que as compras devem ser feitas exclusivamente em estabelecimentos da região. Ao todo, o investimento destinado para a execução do programa em Anápolis é de R$ 443.946,00.

A entrega dos cartões foi realizada pelas equipes da EMATER e da Prefeitura de Anápolis, simbolizando não apenas o apoio financeiro, mas também o incentivo à autonomia dos produtores rurais e o desenvolvimento social e econômico da região.