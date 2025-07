Torcida Premiada libera ingressos para jogo decisivo da Anapolina no próximo domingo (3)

Troca será feita presencialmente em dois pontos: na bilheteria da arquibancada descoberta do Estádio Jonas Duarte e no Rápido Anashopping

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os ingressos para a partida estão disponíveis por meio do programa Torcida Premiada, iniciativa da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. Pelo programa, os contribuintes anapolinos adimplentes com o IPTU podem trocar os ingressos de forma gratuita.

A troca será feita presencialmente em dois pontos: na bilheteria da arquibancada descoberta do Estádio Jonas Duarte e no Rápido Anashopping. Confira os horários:

Locais e horários de troca

Estádio Jonas Duarte – Bilheteria da Arquibancada Descoberta

• Terça-feira (29): das 14h às 18h

• Quarta-feira (30): das 08h às 18h

• Domingo (3): das 07h30 às 09h

Rápido Anashopping

• Terça-feira (29): das 14h às 17h30

• Quarta-feira (30): das 08h às 17h30

Documentação necessária

Para realizar a troca, o torcedor deve apresentar:

• Certidão negativa do imóvel (IPTU);

• Documento original com foto do titular da certidão.

Com o acesso já garantido, a Anapolina busca agora encerrar sua trajetória na competição com mais uma vitória e a conquista da taça.