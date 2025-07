Hospital Georges Hajjar é Reinaugurado em Anápolis

Unidade hospitalar passa a integrar a rede de urgência e emergência do município com 66 leitos operacionais e nova estrutura sob gestão da OS Therezinha de Jesus

Como parte das comemorações dos 118 anos de Anápolis, a Prefeitura reinaugurou, nesta quarta-feira (30), o Hospital Municipal Georges Hajjar. A unidade, agora reestruturada, funcionará exclusivamente pelo SUS, oferecendo suporte às UPAs e ampliando a capacidade de internações clínicas na cidade.

O hospital localizado no setor Leblon foi entregue com todas as adequações sanitárias exigidas, novos equipamentos, e uma estrutura moderna que reforça a rede municipal de saúde. O objetivo, segundo a prefeitura, é garantir segurança, ampliar a capacidade de atendimento e acabar com os entraves que marcaram sua inauguração anterior.

A reestruturação física, realizada pelas secretarias de Saúde e de Obras, contemplou desde o telhado até a rede de gases medicinais. Foram feitas adequações conforme os padrões sanitários, com reorganização das salas de exames e aquisição de novos equipamentos médicos. “Temos aqui uma estrutura preparada para os casos de urgência e emergência. São 66 leitos prontos para receber os pacientes, o que representa um importante passo para desafogar a demanda do município”, destacou a secretária municipal de Saúde, Eliane Pereira.

As mudanças não se restringem à estética: salas de tomografia e raio-X foram blindadas, e a rede de distribuição de oxigênio e ar comprimido foi completamente refeita. Além disso, foi construída uma nova casa de gases medicinais, com sistema seguro de armazenamento de cilindros, algo inexistente na versão anterior do hospital. “Essa entrega representa o início de um novo capítulo no cuidado à saúde em Anápolis. Agora, sim, podemos dizer que a unidade está preparada para operar com qualidade e segurança”, afirmou Eliane.

Polêmica

Inicialmente inaugurado em dezembro de 2024, o hospital teve seu funcionamento suspenso semanas depois pela atual gestão, sob a alegação de falhas graves na estrutura. O prefeito Márcio Corrêa, ao reinaugurar a unidade, foi enfático ao criticar a entrega anterior. “O hospital foi entregue de forma eleitoreira, irresponsável e criminosa. Não havia rampa, não havia tubulação de oxigênio, nem condições mínimas para funcionar”, afirmou.

Segundo o prefeito, a nova estrutura conta com mais de 2.700 m² de área construída, salas de reabilitação, banheiros acessíveis, leitos de isolamento, sistema de geradores automatizados e espaços de apoio como farmácia, nutrição e refeitório. A gestão também destacou que toda a obra foi realizada com recursos próprios. “A obra foi concluída com 100% de recursos do município. Fizemos isso sem contrair dívidas, sem empréstimos e com responsabilidade fiscal”, reforçou Márcio.

Novo modelo de atendimento

Agora sob a gestão da Organização Social Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), o Hospital Georges Hajjar passa a funcionar exclusivamente como unidade de retaguarda das UPAs, com internações clínicas reguladas pela central de vagas. A unidade não será porta aberta para urgência, mas atuará como peça-chave na reestruturação do sistema de saúde municipal.

A reinauguração foi acompanhada por autoridades, profissionais de saúde e moradores da região, que esperam que a nova fase do hospital represente uma resposta concreta à demanda por serviços públicos de saúde eficientes e acessíveis.