Golpe do falso advogado continua fazendo vítimas em Anápolis

OAB Anápolis intensifica ações contra estelionatários que se passam por advogados e causam prejuízos com transferências indevidas e promessas judiciais falsas.

A atuação criminosa de falsos advogados tem alarmado autoridades e a sociedade em Anápolis. Com promessas de facilidades judiciais e contatos via redes sociais ou WhatsApp, golpistas enganam cidadãos e colocam a credibilidade da advocacia em risco. A OAB Nacional, a Seccional de Goiás e a Polícia Civil se uniram para adotar medidas firmes para combater o avanço desse tipo de estelionato.

Além das operações policiais em diversos estados, como Goiás, Rio Grande do Sul e Ceará, a OAB lançou campanhas de conscientização e ferramentas de verificação, incluindo a plataforma ConfirmADV. Em Anápolis, a OAB alerta para o crescimento dos casos e pede atenção redobrada da população.

Ameaça crescente

O golpe do falso advogado deixou de ser um caso isolado para se tornar uma preocupação nacional. Em Anápolis, não é diferente. Criminosos têm utilizado documentos falsificados, logomarcas da OAB e perfis clonados nas redes sociais. Segundo o advogado Samuel Santos e Silva, presidente da OAB Anápolis, a situação exige vigilância constante. “Infelizmente, temos recebido relatos de várias vítimas desse tipo de golpe. A credibilidade da advocacia está sendo usada como fachada para estelionatos cada vez mais sofisticados”, afirma Samuel.

Segundo ele, operações recentes, como a “Falso Patrono”, deflagrada no Rio Grande do Sul, e uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Goiás e a de Fortaleza, demonstram o alcance interestadual da prática. Em Goiás, os criminosos agem oferecendo falsas soluções jurídicas e cobrando adiantamentos em dinheiro. “É importante que o cidadão compreenda que nenhum advogado sério pede transferência bancária sem contrato ou encontro pessoal. Golpistas contam com a pressa e o desespero das vítimas para agir”, alerta Samuel.

Ações conjuntas

Diante da escalada dos golpes, a OAB Nacional lançou, em abril deste ano, a plataforma ConfirmADV, que permite checar a regularidade de qualquer advogado pelo CPF ou número da OAB. Além disso, solicitações de investigações foram feitas ao Ministério da Justiça, visando ampliar o combate às fraudes eletrônicas.

Em Goiás, a seccional intensificou sua atuação com o lançamento de uma cartilha informativa e a criação de um canal exclusivo de denúncias via WhatsApp. As medidas foram bem recebidas pela advocacia local. “As orientações são práticas e acessíveis. Desde março, temos divulgado a cartilha em escritórios, audiências e eventos da Ordem para ampliar a conscientização”, explica Samuel.

O canal de denúncias da OAB-GO funciona pelo número (62) 9 9969-8039 e garante anonimato ao denunciante. Já o vídeo explicativo da entidade sobre o golpe pode ser assistido no YouTube e traz exemplos reais.

Como se Proteger

Para não cair nesse tipo de fraude, é essencial seguir algumas recomendações básicas: sempre verificar se o nome do advogado consta na OAB por meio da plataforma ConfirmADV, desconfiar de contatos que pedem dinheiro sem formalidade legal e evitar encaminhar dados sensíveis por WhatsApp ou redes sociais. “A população precisa se lembrar de que advogado é uma autoridade legal e deve ser procurado de forma formal. Não existe atendimento jurídico sério por mensagens informais sem qualquer registro”, reforça o presidente.

A OAB de Anápolis disponibiliza apoio institucional a eventuais vítimas e colabora com as autoridades em todas as frentes investigativas. A orientação é clara: ao menor sinal de golpe, denuncie.

Serviço:

• Para mais informações, verifique o profissional em: www.confirmadv.oab.org.br

• Denuncie à OAB-GO: (62) 9 9969-8039

• Registre boletim na Polícia Civil: Delegacia Virtual