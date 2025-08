Canto da Primavera seleciona shows de música instrumental

Serão selecionados 11 artistas goianos para realizarem suas performances em locais alternativos e intimistas de Pirenópolis (Foto: Secult Goiás)

A Secretaria da Cultura (Secult) divulga seu edital CP.03/2025 – Canto em Todos os Cantos, voltado à seleção de artistas goianos para apresentações instrumentais para a 24ª edição da Mostra Nacional de Música de Pirenópolis – do Canto da Primavera, que será realizada de 9 a 14 de setembro de 2025. O certame está disponível no site oficial: cantodaprimavera.cultura.go.gov.br.

O edital tem como foco apresentações musicais exclusivamente instrumentais, realizadas por artistas solo, duplas ou trios, além de cortejos marciais. Serão selecionados 11 artistas goianos para realizarem suas performances em locais alternativos e intimistas de Pirenópolis, como a Ponte de Pedra, a Praça do Bonfim e ruas da cidade histórica.

As inscrições estarão abertas de 1º a 14 de agosto de 2025, por meio da plataforma Plateia Editais (web.ufg.br/plateia-editais), e são voltadas a artistas e grupos residentes ou sediados no Estado de Goiás. Os cachês variam entre R$ 4 mil (para solos, duos e trios) e R$ 5 mil (para cortejos marciais).

O edital está dividido em três categorias: Cortejo Marcial, Apresentações na Ponte de Pedra e Apresentações na Praça do Bonfim. Cada proponente poderá se inscrever em uma única categoria, com apresentação inédita em relação à edição anterior ou diferente de propostas já aprovadas em outros editais do festival em 2025.

O festival

A Mostra Nacional de Música de Pirenópolis tem como objetivo valorizar e difundir a produção musical brasileira. O evento reúne artistas de diversos estilos e regiões do país, promovendo apresentações gratuitas e abertas ao público em diferentes pontos da cidade, como praças, coretos e teatros.

Além dos shows, o festival oferece oficinas e atividades formativas voltadas para músicos, estudantes e apreciadores da música.

O Canto da Primavera 2025 é promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Cultura, com a correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação RTVE. O evento também tem o apoio de diversos parceiros, como as Secretarias de Estado da Retomada, da Infraestrutura (Seinfra) e de Esporte e Lazer (Seel), além do Goiás Social, Goiás Turismo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Saneago, Sesc Goiás e Prefeitura de Pirenópolis.