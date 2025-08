Aluguel Social prorroga inscrições em 20 municípios

Famílias interessadas têm agora até o dia 15 de agosto para realizar a inscrição gratuita no site ou aplicativo (Fotos: Octacílio Queiroz e Edgard Soares)

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e do programa Goiás Social, prorrogou o prazo de inscrições para o programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social em 20 municípios goianos. As famílias interessadas têm agora até o dia 15 de agosto para realizar a inscrição gratuita no site aluguelsocial.agehab.go.gov.br ou no aplicativo “Aluguel Social”.

A prorrogação vale para os municípios de Acreúna, Água Limpa, Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aragarças, Aurilândia, Cachoeira Alta, Cachoeira de Goiás, Fazenda Nova, Formosa, Goiatuba, Itauçu, Jaraguá, Jataí, Montes Claros de Goiás, Mossâmedes, Novo Brasil, Palminópolis, Senador Canedo e Valparaíso de Goiás.

O objetivo é garantir que mais famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso ao benefício, que concede mensalmente R$ 350 para custeio do aluguel de moradia.

A primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, reforça o compromisso do Governo do Estado em apoiar quem mais precisa.

“Este programa é uma resposta direta e eficaz às dificuldades enfrentadas por famílias que vivem em situações extremamente delicadas. Com o Aluguel Social, elas têm mais dignidade e segurança para essas pessoas, especialmente em um momento em que tantas ainda lutam para conquistar estabilidade”, afirma. Atendimentos do Aluguel Social: programa tem inscrições prorrogadas em 20 municípios goianos (Fotos: Octacílio Queiroz e Edgard Soares)

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, explica que a prorrogação é uma forma de ampliar o alcance da política habitacional em Goiás.

“Estamos trabalhando com total dedicação para garantir que nenhuma família que necessita fique de fora. O programa tem sido fundamental para reduzir o déficit habitacional e oferecer uma solução imediata às famílias que não têm onde morar ou vivem de forma precária”, destaca.

Já o secretário de Estado da Infraestrutura, Adib Elias, enfatiza a união de esforços para fazer o programa chegar a todos os cantos do Estado.

“Estamos fortalecendo parcerias com os municípios e otimizando o processo de seleção para atender com agilidade quem realmente precisa. O governador Ronaldo Caiado tem sido firme em sua determinação de transformar vidas por meio da habitação”, afirma o secretário.

O programa Pra Ter Onde Morar, no qual está inserido o Aluguel Social, faz parte da maior iniciativa habitacional da história de Goiás e já beneficiou milhares de famílias com moradias, escrituras e auxílio-aluguel em diversas regiões do Estado.

Serviço

Inscrições prorrogadas para o programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social

Novo prazo: Até 15 de agosto de 2025

Inscrições gratuitas: site aluguelsocial.agehab.go.gov.br ou aplicativo “Aluguel Social”