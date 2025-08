Goiás Turismo debate segurança em turismo de aventura

Segurança no turismo de aventura é tema de roda de conversa durante Goiás Gastronomia (Foto: Goiás Turismo)

Com o intuito de fomentar o debate sobre segurança no ecoturismo e turismo de aventura, o Governo de Goiás promove, nesta sexta-feira (1º/08), um bate-papo com o consultor do Sebrae, Kiko Alencar. O evento, marcado para as 17 horas, ocorrerá na Vila do Turismo, estande da Goiás Turismo durante a realização do Goiás Gastronomia, no Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia.

Com 28 anos de experiência, Kiko falará sobre como trabalhar atividades mais seguras e responsáveis em ambientes naturais.

Acidentes recentes

Recentemente, três casos de acidentes chamaram a atenção da sociedade: a morte da publicitária brasileira Juliana Martins no Monte Rinjani, na Indonésia; a queda de um balão em Praia Grande, em Santa Catarina; e, na última semana, a queda do praticante de highline Gustavo Guimarães, da Cachoeira da Usina, localizada na Chapada dos Veadeiros, que também resultou em óbito.

“Nosso público-alvo será de guias e condutores, agências e operadores de turismo, além de parques de aventura, de unidades de conservação, e os próprios turistas”, diz Kiko, ao informar que atualmente existem no Brasil quase 50 normas técnicas (ABNT/ISO) relacionadas ao turismo de aventura. “Somos referência para mais de 30 países, mas ainda é preciso trabalhar com a qualificação e mostrar a importância da certificação para as empresas do setor”, complementa.

As inscrições para o bate-papo são gratuitas e podem ser feitas aqui.

Ciclo de debates

Além do bate-papo com Kiko Alencar, a Goiás Turismo programou mais outros dois durante a realização do Goiás Gastronomia, marcados para os dias 7 e 8 de agosto. Para a próxima semana, são esperados o publicitário e videomaker mobile Bruno Rodrigues; e o turismólogo e ex-presidente da Associação Caminho de Cora Coralina (ACCC), José Assis Filho.

Goiás Gastronomia

O festival Goiás Gastronomia é uma realização do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac Goiás, com correalização do Governo de Goiás, por meio da Goiás Turismo; Revista Prazeres da Mesa; Mundo Mesa e Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA).

O projeto, que recebeu recursos do Programa Goyazes do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura, tem como objetivo fomentar a cadeia produtiva turística de Goiás.

A Goiás Turismo conta com dois estandes no festival: a Vila do Turismo e um segundo, com perfil lúdico, onde serão trabalhadas sensações do Cerrado, difundindo o tema de forma educativa e interativa.