Prefeitura comemora 118 anos de Anápolis com entregas de obras e ações que vão transformar a realidade da população

Iniciativas celebram o crescimento da cidade, sendo um resultado do investimento da Prefeitura em ações voltadas à melhoria e à ampliação do atendimento à população

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Além disso, os investimentos na saúde foram ampliados, com ações voltadas para pacientes que aguardavam na fila de espera e o lançamento de novos serviços de atendimento ao público e de incentivo ao desenvolvimento local.

A educação ganhou força com o aumento do número de vagas ainda no início do mês, por meio da entrega de salas modulares em cinco unidades de ensino, atendendo crianças que aguardavam na fila de espera no Bairro de Lourdes e em outras quatro regiões da cidade.

Educação

A parceria entre as secretarias municipais de Obras e de Educação resultou na contrução da Escola Municipal Dinalva Lopes, na Vila Esperança e a finalização de reformas e reinauguração das escolas municipais João Luiz de Oliveira (Cidade Jardim), Realino José de Oliveira (Jandaia) e Inácio Sardinha (distrito de Interlândia).

Na unidade de Interlândia, foi lançado o Programa Merenda Nota 10, que atenderá todas as escolas do município e tem como objetivo garantir refeições completas para os estudantes, incluindo desjejum, almoço, lanche da tarde e jantar. Além disso, a secretaria também realizou o lançamento do Programa Brasil Alfabetizado, que visa erradicar o analfabetismo.

Saúde

A Prefeitura também promoveu avanços na área da saúde, com o início da construção das Unidades de Saúde da Família (USF) do bairro Vila Esperança e do bairro Jardim das Américas e a reinauguração na unidade de saúde do bairro Jardim Alexandrina que voltou a atender a população, após seis anos sem atendimento.

A saúde do município passou a ser referência com as duas novas estruturas que prometem melhorar o atendimento à população: a reinauguração do Hospital Georges Hajjar, entregue com estrutura moderna e em conformidade com os padrões sanitários exigidos, e a abertura do Centro de Especialidades Odontológicas, com estrutura inédita, que posiciona Anápolis como referência em odontologia pública.

Empreendedorismo e inovação

As obras também alcançaram a Subprefeitura do distrito de Souzânia, que foi reinaugurada. Outras ações foram realizadas com foco na população, como a inauguração de uma nova Sala do Empreendedor; o início da entrega da Escritura Cidadã para moradores da Avenida Ferroviária; o lançamento das obras de pavimentação no bairro Arco-Íris e o lançamento do aplicativo Conecta Anápolis, otimizando o atendimento de solicitação e acompanhamento de serviços públicos.

Cultura, esporte e novas oportunidades

Além das entregas, diversas ações foram promovidas pelas secretarias municipais. Destacam-se o Programa Segunda Chance, possibilitando que pessoas em situação de sistema prisional possam realizar diversos serviços e ter a pena reduzida, assim como ações de Cultura e Turismo voltadas para a família como a Tarde de Férias, a Exposição de Arte Sacra e de Artistas Anapolinos, além de atividades desenvolvidas pelo Esporte, como o Desafio de Forças, a Copa Gamer, a 44ª Minimaratona, a Taça Cidades e o anúncio sobre a primeira meia-maratona no município.

