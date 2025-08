Prorrogado o prazo para inscrição no programa de aluguel social em Anápolis

Novo prazo permite que os interessados se inscrevam no benefício até o dia 15 de agosto (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

Os interessados em participar devem ir pessoalmente nos seguintes locais:

-Sede do Cad Único, localizada na Av. Visconde de Taunay, no Feirão Coberto, no bairro Jundiaí;

-Av. do Estado, nº 2, quadra B, na Vila Norte (CRAS Norte);

-Rua JK, quadra 12, no Jardim Alvorada (CRAS Leste 1);

-Rua Antônio de Souza França, nº 29, no Filostro Machado (CRAS Leste 2);

-Rua Copa 23, no Feirão Reny Cury (CRAS Sul).

Para participar, é necessário atender a critérios obrigatório como: estar inscrito e com o cadastro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo; ter mais de 18 anos ou ser emancipado; e comprovar residência ininterrupta em Anápolis há, no mínimo, três anos. Outros critérios também devem ser preenchidos, para saber mais informações, os interessados devem ir pessoalmente até uma das unidades.

É importante levar os documentos necessários para a efetivação do cadastro, sendo eles:

-Documento pessoal com foto;

-Comprovante de endereço;

-Documentos que comprovem as situações apontadas durante a inscrição como, moradia no município por mais de três anos, comprovante de cadastro em programas sociais e comprovante de renda.