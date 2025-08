Agosto terá ações do Cad Único Itinerante em diversas regiões da cidade

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, a atualização do cadastro com dados relacionados à mudança de endereço, renda familiar ou quantidade de pessoas na família ajuda no alinhamento das informações e no direcionamento dos benefícios disponíveis aos credenciados.

A primeira ação será realizada nesta quinta-feira (07), na Vila Fabril. O atendimento ocorrerá na Av. Fabril, Qd. L, Lote 18, na Creche Epaminondas Roriz.

Na próxima semana, o atendimento será realizado na terça-feira (12) e quarta-feira (13), para os moradores do Distrito de Goialândia, na Escola Municipal Professor Jesus Duarte, localizada na Av. Principal.

No dia 13, o atendimento também será realizado no Centro de Convivência de Idosos (CCI), localizado na Av. Presidente Vargas, 103, na Vila Goiás; e em Joanápolis, na SubPrefeitura.

Na quinta-feira (14), o serviço será oferecido para os moradores da Vila São Vicente, na Igrejinha; e na sexta-feira (15), para os moradores do Jardim das Oliveiras, na Escola Municipal Francisco Miguel, localizada na Rua Paulo Afonso.

Na terceira semana do mês, no dia 19, o atendimento também alcançará os moradores do Setor Industrial Munir Calixto, no CENFOR da região, localizado na Av. Central, nº 305; e no dia 20, no Distrito de Interlândia, na Rua Aurora, na Praça São Sebastião.

Os atendimentos itinerantes do mês serão finalizados no dia 26 de agosto, na Vila São Vicente. Os moradores da região poderão levar os documentos pessoais até a Rua Santa Marta, nº 13.

Confira os documentos obrigatórios para fazer ou atualizar o Cad Único:

-RG de todos os membros da família;

-CPF de todos os membros da família;

-Comprovante de endereço atualizado;

-Certidão de nascimento (para menores de idade);

-Declaração de frequência escolar.