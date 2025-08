Projeto Transformar abre inscrições para atividades esportivas gratuitas em Anápolis

Aulas começam no dia 11 de agosto, e as vagas são limitadas (Foto: Kayque Maciel / Prefeitura de Anápolis)

Modalidades disponíveis:

• Futsal

• Futebol

• Ciclismo

• Musculação

• Assessoria de Corrida de Rua

• Atletismo

• Treinamento Funcional

• Natação

• Psicomotricidade

As aulas começam no dia 11 de agosto, e as vagas são limitadas. As matrículas devem ser feitas presencialmente no Ginásio Internacional Newton de Faria, localizado na Avenida Senador José Lourenço Dias. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h, durante esta semana.

Documentos necessários:

• RG, CPF e certidão de nascimento do aluno

• RG e CPF do pai e da mãe

• Comprovante de endereço dos responsáveis

• Comprovante de matrícula escolar

• Boletim escolar ou relatório (caso não tenha boletim)

• Cadastro Único (CadÚnico) atualizado

(Caso a família não tenha o CadÚnico, será feito agendamento no local das aulas)

O Projeto Transformar é destinado a crianças da rede municipal de ensino inscritas no CadÚnico e visa proporcionar acesso a atividades físicas e culturais, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, além de incentivar a prática esportiva como ferramenta de transformação social.