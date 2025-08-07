Banco de Leite de Anápolis promove oficinas e palestras durante o Agosto Dourado
Programação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, teve início nesta quarta-feira (6) (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)
A abertura oficial contou com a presença da coordenadora do Banco de Leite, Andréa Kátia de Sousa Santos, seguida por uma roda de conversa com foco em relaxamento e autocuidado, em meio à natureza. Ao longo do mês, outras ações acontecerão em Unidades de Saúde da Família (USFs) de Anápolis e também em municípios vizinhos, como Pirenópolis e Ouro Verde, com o objetivo de reforçar a importância do aleitamento e incentivar a doação de leite humano.
Confira a programação completa:
06/08 (quarta-feira) – 14h
Local: Jardim Botânico de Anápolis
Atividade: Abertura oficial com a coordenadora Andréa Kátia de Sousa Santos, seguida de roda de conversa sobre relaxamento e autocuidado com a equipe do Banco de Leite.
12/08 (terça-feira) – 08:30h
Local: USF Adriana Parque
Atividade: Oficina de amamentação e cuidados com o recém-nascido, destinada a gestantes e rede de apoio.
13/08 (quarta-feira) – 09:30h e 19:40h
Local: UPA Pediátrica
Atividade: Capacitação sobre Aleitamento Materno
14/08 (quinta-feira) – 08h
Local: USF Tropical
Atividade: Oficina de amamentação e cuidados com o recém-nascido, destinada a gestantes e rede de apoio.
15/08 (sexta-feira) – 09h30
Local: Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime – Pirenópolis
Atividade: Palestra com o tema “A amamentação e seus desafios e benefícios”.
15/08 (sexta-feira) – 09h
Local: UBS Jairo José de Moura – Ouro Verde
Atividade: Palestra com o tema “Amamentação e doação de leite”.
16/08 (sábado) – 08h
Local: Auditório José Benedito do Centro Universitário Fama
Atividade: Prestígio ao evento parceiro “4º Mame Mais Anápolis” – apoio à promoção da saúde materno-infantil
19/08 (terça-feira) – 14h
Local: USF Filostro
Atividade: Oficina de amamentação e cuidados com o recém-nascido, destinada a gestantes e rede de apoio.
20/08 (quarta-feira) – 14h
Local: USF Santo Antônio
Atividade: Oficina de amamentação e cuidados com o recém-nascido, destinada a gestantes e rede de apoio.
21/08 (quinta-feira) – 08h30
Local: USF Bandeiras
Atividade: Oficina de amamentação e cuidados com o recém-nascido, para gestantes e rede de apoio.
22/08 (sexta-feira) – 15h
Local: USF São Lourenço
Atividade: Oficina de amamentação e cuidados com o recém-nascido, para gestantes e rede de apoio.
23/08 (sábado) – 08h
Local: Antigo hospital municipal
Atividade: participação do Banco de leite humano (palestra) em ação promovida pelo vereador Dr. José Fernandes
27/08 (quarta-feira) – 08h30
Local: USF Leblon
Atividade: Oficina de amamentação e cuidados com o recém-nascido, para gestantes e rede de apoio.