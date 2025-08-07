Banco de Leite de Anápolis promove oficinas e palestras durante o Agosto Dourado

7 de agosto de 2025
banco de leite

Programação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, teve início nesta quarta-feira (6) (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Em comemoração ao Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno, o Banco de Leite Humano de Anápolis realizará uma série de atividades ao longo de agosto. A programação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, tem início nesta quarta-feira (6), às 14h, no Jardim Botânico.

A abertura oficial contou com a presença da coordenadora do Banco de Leite, Andréa Kátia de Sousa Santos, seguida por uma roda de conversa com foco em relaxamento e autocuidado, em meio à natureza. Ao longo do mês, outras ações acontecerão em Unidades de Saúde da Família (USFs) de Anápolis e também em municípios vizinhos, como Pirenópolis e Ouro Verde, com o objetivo de reforçar a importância do aleitamento e incentivar a doação de leite humano.

Confira a programação completa:

06/08 (quarta-feira) – 14h
Local: Jardim Botânico de Anápolis
Atividade: Abertura oficial com a coordenadora Andréa Kátia de Sousa Santos, seguida de roda de conversa sobre relaxamento e autocuidado com a equipe do Banco de Leite.

12/08 (terça-feira) – 08:30h
Local: USF Adriana Parque
Atividade: Oficina de amamentação e cuidados com o recém-nascido, destinada a gestantes e rede de apoio.

13/08 (quarta-feira) – 09:30h e 19:40h
Local: UPA Pediátrica
Atividade: Capacitação sobre Aleitamento Materno

14/08 (quinta-feira) – 08h
Local: USF Tropical
Atividade: Oficina de amamentação e cuidados com o recém-nascido, destinada a gestantes e rede de apoio.

15/08 (sexta-feira) – 09h30
Local: Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime – Pirenópolis
Atividade: Palestra com o tema “A amamentação e seus desafios e benefícios”.

15/08 (sexta-feira) – 09h
Local: UBS Jairo José de Moura – Ouro Verde
Atividade: Palestra com o tema “Amamentação e doação de leite”.

16/08 (sábado) – 08h
Local: Auditório José Benedito do Centro Universitário Fama
Atividade: Prestígio ao evento parceiro “4º Mame Mais Anápolis” – apoio à promoção da saúde materno-infantil

19/08 (terça-feira) – 14h
Local: USF Filostro
Atividade: Oficina de amamentação e cuidados com o recém-nascido, destinada a gestantes e rede de apoio.

20/08 (quarta-feira) – 14h
Local: USF Santo Antônio
Atividade: Oficina de amamentação e cuidados com o recém-nascido, destinada a gestantes e rede de apoio.

21/08 (quinta-feira) – 08h30
Local: USF Bandeiras
Atividade: Oficina de amamentação e cuidados com o recém-nascido, para gestantes e rede de apoio.

22/08 (sexta-feira) – 15h
Local: USF São Lourenço
Atividade: Oficina de amamentação e cuidados com o recém-nascido, para gestantes e rede de apoio.

23/08 (sábado) – 08h
Local: Antigo hospital municipal
Atividade: participação do Banco de leite humano (palestra) em ação promovida pelo vereador Dr. José Fernandes

27/08 (quarta-feira) – 08h30
Local: USF Leblon
Atividade: Oficina de amamentação e cuidados com o recém-nascido, para gestantes e rede de apoio.

