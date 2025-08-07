Estudantes de Anápolis podem participar de concurso nacional que premiará melhor desenho

Concurso é uma oportunidade para que os estudantes possam participar de atividades educativas além da sala de aula (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

Para participar da competição, os estudantes podem acessar gratuitamente a página do Museu Itinerante Ponto UFMG, escolher a opção “Concurso de desenho”, e em seguida preencher o formulário de inscrição, ou acessar o site pelo link disponível no site da Prefeitura.

O concurso visa escolher um desenho que ilustre a logomarca da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) 2025, cujo tema é: “Planeta Água: a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”.

O vencedor ganhará uma viagem a Brasília, com acompanhante, para a cerimônia de abertura do evento.

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da equipe do Planetário de Anápolis, incentiva a participação dos estudantes de Anápolis no concurso.

Segundo o gestor do Planetário Digital de Anápolis, Diogo Jansen, o concurso é uma oportunidade para que os estudantes possam participar de atividades educativas além da sala de aula.

“Esse concurso beneficia diretamente os estudantes do município, que podem participar de uma atividade diferente de forma gratuita, ao mesmo tempo em que aprendem mais sobre assuntos da ciência e concorrerem a prêmios”, explica o professor.

Link para inscrição no concurso:

https://museu.cp.ufmg.br/concurso-de-desenhos/