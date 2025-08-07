Vagas abertas em cursos que encaminharão alunos direto para entrevista de emprego

Curso terá carga horária de 20 horas e será oferecido em parceria com o Programa Brainfarma Qualifica (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Cenfor do Residencial das Flores está localizado na Av. do Estado Quadra 40, ao lado do Feirão coberto, já o Cenfor do bairro Filostro Machado está localizado na Rua Antônio de Souza França, 29.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio do link disponível no site da Prefeitura. Após o preenchimento dos dados pessoais no cadastro, novas informações poderão ser enviadas aos candidatos.

O curso terá carga horária de 20 horas e será oferecido em parceria com o Programa Brainfarma Qualifica.

Ao final da capacitação, os participantes serão encaminhados diretamente para uma entrevista de emprego na empresa parceira.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, a iniciativa será realizada por meio da Diretoria de Emprego e Renda, com o objetivo de promover a qualificação profissional e ampliar o acesso a oportunidades no mercado de trabalho do município.

Pré-inscrição no curso:

https://bit.ly/cursosgratisprefdeanapolis