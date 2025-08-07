Ingressos do Torcida Premiada para Anápolis x Brusque começam a ser trocados nesta quinta (7)

Para realizar a troca do ingresso, é necessário apresentar a Certidão Negativa do imóvel (IPTU) e documento original com foto do titular da certidão (Foto: Paulo de de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As trocas acontecerão em dois lugares: Na bilheteria da arquibancada descoberta do Estádio Jonas Duarte e no Rápido do Anashopping.

Pontos e horários para troca de ingressos:

Estádio Jonas Duarte (Bilheteria da Arquibancada Descoberta)

• Quinta-feira (07/08): das 14h às 18h

• Sexta-feira (08/08): das 09h às 18h

• Domingo (10/08): das 12h30 às 15h30

Rápido Anashopping

• Quinta-feira (07/08): das 14h às 18h

• Sexta-feira (08/08): das 08h às 17h30

Facilite sua troca:

Para realizar a troca do ingresso, é necessário apresentar a Certidão Negativa do imóvel (IPTU) e documento original com foto do titular da certidão.