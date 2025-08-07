Ingressos do Torcida Premiada para Anápolis x Brusque começam a ser trocados nesta quinta (7)
Para realizar a troca do ingresso, é necessário apresentar a Certidão Negativa do imóvel (IPTU) e documento original com foto do titular da certidão (Foto: Paulo de de Tarso / Prefeitura de Anápolis)
As trocas acontecerão em dois lugares: Na bilheteria da arquibancada descoberta do Estádio Jonas Duarte e no Rápido do Anashopping.
Pontos e horários para troca de ingressos:
Estádio Jonas Duarte (Bilheteria da Arquibancada Descoberta)
• Quinta-feira (07/08): das 14h às 18h
• Sexta-feira (08/08): das 09h às 18h
• Domingo (10/08): das 12h30 às 15h30
Rápido Anashopping
• Quinta-feira (07/08): das 14h às 18h
• Sexta-feira (08/08): das 08h às 17h30
Facilite sua troca:
Para realizar a troca do ingresso, é necessário apresentar a Certidão Negativa do imóvel (IPTU) e documento original com foto do titular da certidão.