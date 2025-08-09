Destaques Assista a Anápolis X Brusque-SC neste domingo (10) pela Nova FM, link aqui: 9 de agosto de 2025 Campeonato Brasileiro Série C, 16a. Rodada – Estádio Jonas Duarte, Anápolis-GO |16h30 Tags: anapolis x brusquePost NavigationPrevious Procon Anápolis realiza pesquisa de preços para o Dia dos Pais e orienta consumidores Veja também Destaques Procon Anápolis realiza pesquisa de preços para o Dia dos Pais e orienta consumidores 9 de agosto de 2025 Destaques Idosos do CCI e CDDI comemoram o Dia dos Pais com apresentações artísticas e homenagens 9 de agosto de 2025 Destaques Tarifas dos EUA ameaçam competitividade do DAIA e economia de Goiás 8 de agosto de 2025 Deixe um comentário Cancelar respostaO seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *Comentário *Nome * E-mail * Site Recaptcha