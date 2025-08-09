Assista a Anápolis X Brusque-SC neste domingo (10) pela Nova FM, link aqui:

9 de agosto de 2025
Anápolis X Bruque

Campeonato Brasileiro Série C, 16a. Rodada – Estádio Jonas Duarte, Anápolis-GO |16h30

Tags:

Veja também

procon anapolis

Procon Anápolis realiza pesquisa de preços para o Dia dos Pais e orienta consumidores

9 de agosto de 2025
marcio cci

Idosos do CCI e CDDI comemoram o Dia dos Pais com apresentações artísticas e homenagens

9 de agosto de 2025
ademir gomes daia

Tarifas dos EUA ameaçam competitividade do DAIA e economia de Goiás

8 de agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

Anápolis X Bruque

Assista a Anápolis X Brusque-SC neste domingo (10) pela Nova FM, link aqui:

9 de agosto de 2025
procon anapolis

Procon Anápolis realiza pesquisa de preços para o Dia dos Pais e orienta consumidores

9 de agosto de 2025
marcio cci

Idosos do CCI e CDDI comemoram o Dia dos Pais com apresentações artísticas e homenagens

9 de agosto de 2025
ademir gomes daia

Tarifas dos EUA ameaçam competitividade do DAIA e economia de Goiás

8 de agosto de 2025
churrasco apae

APAE Anápolis divulga data para tradicional churrasco beneficente

8 de agosto de 2025