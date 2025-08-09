Procon Anápolis realiza pesquisa de preços para o Dia dos Pais e orienta consumidores
Foram visitados 11 estabelecimentos comerciais, incluindo perfumarias, lojas de calçados e vestuário, distribuídos em diversas regiões da cidade (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)
Ao todo, foram visitados 11 estabelecimentos comerciais, incluindo perfumarias, lojas de calçados e vestuário, distribuídos em diversas regiões da cidade. As lojas pesquisadas foram: Meimei Importados, Importados Finos, Essenza, Lojas Riachuelo, Savan Calçados, Ducal Calçados, Jeanne Calçados, Flávios Calçados, Tesoura de Ouro, Lojas Avenida e Lojas Pernambucanas.
Principais variações de preços encontradas:
• Calça Jeans – Reta
Menor preço: R$ 69,99 (Lojas Avenida)
Maior preço: R$ 149,99 (Lojas Riachuelo)
Variação: 114,30%
• Mocassim de Couro
Menor preço: R$ 99,90 (Ducal Calçados)
Maior preço: R$ 210,00 (Jeanne Calçados)
Variação: 110%
• Tênis Esporte Fino
Menor preço: R$ 99,90 (Savan Calçados)
Maior preço: R$ 199,90 (Flávios Calçados)
Variação: 102%
• Sapatênis Casual
Menor preço: R$ 99,90 (Ducal Calçados)
Maior preço: R$ 199,00 (Flávios Calçados)
Variação: 99%
• Camisa Polo – Lisa
Menor preço: R$ 35,99 (Lojas Avenida)
Maior preço: R$ 69,99 (Lojas Riachuelo)
Variação: 94,47%
• Bermuda Jeans – Reta
Menor preço: R$ 69,99 (Avenida, Pernambucanas e Tesoura de Ouro)
Maior preço: R$ 119,00 (Riachuelo)
Variação: 70%
• Perfume Azzaro Pour Homme – 50 ml
Menor preço: R$ 159,99 (Riachuelo)
Maior preço: R$ 249,00 (Meimei Importados)
Variação: 55,63%
• Perfume CK On / CK Be – 100 ml (Calvin Klein)
Menor preço: R$ 399,00 (Meimei Importados)
Maior preço: R$ 579,99 (Riachuelo)
Variação: 45,36%
O órgão também divulgou orientações importantes para ajudar os consumidores a realizarem compras conscientes e seguras. Entre as principais dicas estão: pesquisar preços com antecedência, comparar lojas físicas e online, e ficar atento à política de trocas, já que o lojista só é obrigado a trocar produtos com defeito. Além disso, é essencial avaliar o custo-benefício do presente, considerando qualidade e preço.
Em caso de práticas abusivas ou desrespeito aos direitos do consumidor, o PROCON pode ser contatado através dos canais: WhatsApp (62) 98551-8185, Zap da Prefeitura (62) 98551-6888 ou pelo e-mail procon@anapolis.go.gov.br.
Confira a tabela e o relatório da pesquisa na íntegra.