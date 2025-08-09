Procon Anápolis realiza pesquisa de preços para o Dia dos Pais e orienta consumidores

Foram visitados 11 estabelecimentos comerciais, incluindo perfumarias, lojas de calçados e vestuário, distribuídos em diversas regiões da cidade (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

Ao todo, foram visitados 11 estabelecimentos comerciais, incluindo perfumarias, lojas de calçados e vestuário, distribuídos em diversas regiões da cidade. As lojas pesquisadas foram: Meimei Importados, Importados Finos, Essenza, Lojas Riachuelo, Savan Calçados, Ducal Calçados, Jeanne Calçados, Flávios Calçados, Tesoura de Ouro, Lojas Avenida e Lojas Pernambucanas.

Principais variações de preços encontradas:

• Calça Jeans – Reta

Menor preço: R$ 69,99 (Lojas Avenida)

Maior preço: R$ 149,99 (Lojas Riachuelo)

Variação: 114,30%

• Mocassim de Couro

Menor preço: R$ 99,90 (Ducal Calçados)

Maior preço: R$ 210,00 (Jeanne Calçados)

Variação: 110%

• Tênis Esporte Fino

Menor preço: R$ 99,90 (Savan Calçados)

Maior preço: R$ 199,90 (Flávios Calçados)

Variação: 102%

• Sapatênis Casual

Menor preço: R$ 99,90 (Ducal Calçados)

Maior preço: R$ 199,00 (Flávios Calçados)

Variação: 99%

• Camisa Polo – Lisa

Menor preço: R$ 35,99 (Lojas Avenida)

Maior preço: R$ 69,99 (Lojas Riachuelo)

Variação: 94,47%

• Bermuda Jeans – Reta

Menor preço: R$ 69,99 (Avenida, Pernambucanas e Tesoura de Ouro)

Maior preço: R$ 119,00 (Riachuelo)

Variação: 70%

• Perfume Azzaro Pour Homme – 50 ml

Menor preço: R$ 159,99 (Riachuelo)

Maior preço: R$ 249,00 (Meimei Importados)

Variação: 55,63%

• Perfume CK On / CK Be – 100 ml (Calvin Klein)

Menor preço: R$ 399,00 (Meimei Importados)

Maior preço: R$ 579,99 (Riachuelo)

Variação: 45,36%

O órgão também divulgou orientações importantes para ajudar os consumidores a realizarem compras conscientes e seguras. Entre as principais dicas estão: pesquisar preços com antecedência, comparar lojas físicas e online, e ficar atento à política de trocas, já que o lojista só é obrigado a trocar produtos com defeito. Além disso, é essencial avaliar o custo-benefício do presente, considerando qualidade e preço.

Em caso de práticas abusivas ou desrespeito aos direitos do consumidor, o PROCON pode ser contatado através dos canais: WhatsApp (62) 98551-8185, Zap da Prefeitura (62) 98551-6888 ou pelo e-mail procon@anapolis.go.gov.br.

Confira a tabela e o relatório da pesquisa na íntegra.