Idosos do CCI e CDDI comemoram o Dia dos Pais com apresentações artísticas e homenagens

Iniciativa teve como objetivo valorizar os pais que frequentam o local, além de promover o diálogo entre os participantes (Foto: Kayque Maciel / Prefeitura de Anápolis)

Nesta sexta-feira (08), os idosos do CCI participaram de um forró especial, além de momentos de homenagem e rodas de conversa voltadas aos pais atendidos no local.

Na quinta-feira (07), as homenagens e apresentações artísticas foram direcionadas aos idosos do CDDI. A programação contou também com um café da manhã especial.

A homenagem teve a participação da secretária municipal de Assistência e Políticas Sociais, Jordana de Faria, e de outras autoridades.

Todas as atividades foram realizadas no Centro de Convivência de Idosos. A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, teve como objetivo valorizar os pais que frequentam o local, além de promover o diálogo entre os participantes.