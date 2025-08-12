Ação conjunta reforça enfrentamento a crimes contra ordem tributária em Goiás Acordo permite ação conjunta para combater sonegação

12 de agosto de 2025
secretaria da economia
Acordo permitirá que MPGO e Receita Estadual possam compartilhar informações relativas a crimes tributários, possibilitando realização de auditorias e investigações, inclusive conjuntas (Foto: Economia-GO)

O Governo de Goiás e o Ministério Público assinaram um Termo de Cooperação Técnica para reforçar o enfrentamento aos crimes contra a ordem tributária no Estado. A parceria, que terá validade de dez anos, prevê o intercâmbio de dados entre a Secretaria da Economia e os promotores de Justiça, possibilitando a realização de auditorias e investigações, inclusive conjuntas.

O documento foi assinado pelo governador Ronaldo Caiado, pelo procurador-geral de Justiça, Cyro Terra Peres, pelo procurador-geral do Estado, Rafael Arruda, e pelo secretário da Economia, Francisco Sérvulo Freire Nogueira.

A parceria deverá intensificar a busca da justiça fiscal e a recuperação de créditos tributários e resultará na redução do estoque de dívida ativa, prevê a Economia. Lá estão inscritos sonegadores fiscais e outros infratores de natureza tributária.

Entre as metas fixadas pelo Ministério Público está a adoção de medidas judiciais, de natureza cível e criminal, visando a defesa da ordem tributária, nas promotorias no Estado. A Secretaria da Economia vai disponibilizar ao Ministério Público o acesso informatizado aos bancos de dados fazendários, fornecendo informações de natureza cadastral e dos Processos Administrativos Tributários, além de informações para denúncia e processos.

 

