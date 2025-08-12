Zap da Prefeitura oferece suporte para dúvidas e recuperação de dados do App Conecta Anápolis

12 de agosto de 2025
zap da prefeitura

Suporte busca auxiliar os usuários do novo sistema (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O aplicativo Conecta Anápolis faz parte das melhorias adotadas pela Prefeitura para modernizar o sistema público de atendimento ao cidadão no município.

O Zap da Prefeitura presta atualmente serviços de forma complementar ao sistema e está disponível dentro do aplicativo.

Dessa forma, os usuários que tiverem problemas relacionados à perda de senha, e-mail ou que necessitarem de informações sobre o suporte da plataforma podem solicitar atendimento diretamente no Zap da Prefeitura, na aba “Suporte Conecta”.

Serviços oferecidos no App Conecta Anápolis

O aplicativo permite que a população tenha acesso direto a diversas informações, como o agendamento de consultas médicas, a emissão da segunda via do IPTU e de certidões, a solicitação de serviços públicos, a verificação da posição nas filas de espera da educação, além da leitura de notícias e do Diário Oficial.

Os programas disponíveis no município também podem ser acessados, como o programa Construindo Sonhos.

De acordo com o diretor de Atendimento ao Cidadão, Adriano Garcez, o suporte busca auxiliar os usuários do novo sistema.

“Orientamos que cada usuário anote dados importantes como a senha e o e-mail, mas em caso da perda desses dados, temos profissionais que trabalham diretamente com esse suporte, auxiliando na recuperação de senhas e de outros dados, e também esclarecendo dúvidas sobre os serviços oferecidos”, explicou.

Veja também

Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

18 de junho de 2025
banco de leite

Mães que amamentam podem salvar vida de bebês da UTI com simples gesto em Anápolis; veja como

17 de abril de 2025
anapolis aerea

Prazo para pagamento do IPTU e ITU é prorrogado em Anápolis

13 de abril de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

Baldy2

Baldy entrega benefícios habitacionais em Luziânia e Novo Gama nesta quarta-feira (13)

12 de agosto de 2025
caiado +dativos

Caiado lança +Dativos e quita pagamento de atrasados para advogados

12 de agosto de 2025
redesim

Prefeitura promove reunião para ampliar benefícios da REDESIM para empresários em Anápolis

12 de agosto de 2025
zap da prefeitura

Zap da Prefeitura oferece suporte para dúvidas e recuperação de dados do App Conecta Anápolis

12 de agosto de 2025
secretaria da economia

Ação conjunta reforça enfrentamento a crimes contra ordem tributária em Goiás Acordo permite ação conjunta para combater sonegação

12 de agosto de 2025