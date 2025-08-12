Zap da Prefeitura oferece suporte para dúvidas e recuperação de dados do App Conecta Anápolis

Suporte busca auxiliar os usuários do novo sistema (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Zap da Prefeitura presta atualmente serviços de forma complementar ao sistema e está disponível dentro do aplicativo.

Dessa forma, os usuários que tiverem problemas relacionados à perda de senha, e-mail ou que necessitarem de informações sobre o suporte da plataforma podem solicitar atendimento diretamente no Zap da Prefeitura, na aba “Suporte Conecta”.

Serviços oferecidos no App Conecta Anápolis

O aplicativo permite que a população tenha acesso direto a diversas informações, como o agendamento de consultas médicas, a emissão da segunda via do IPTU e de certidões, a solicitação de serviços públicos, a verificação da posição nas filas de espera da educação, além da leitura de notícias e do Diário Oficial.

Os programas disponíveis no município também podem ser acessados, como o programa Construindo Sonhos.

De acordo com o diretor de Atendimento ao Cidadão, Adriano Garcez, o suporte busca auxiliar os usuários do novo sistema.

“Orientamos que cada usuário anote dados importantes como a senha e o e-mail, mas em caso da perda desses dados, temos profissionais que trabalham diretamente com esse suporte, auxiliando na recuperação de senhas e de outros dados, e também esclarecendo dúvidas sobre os serviços oferecidos”, explicou.