Prefeitura promove reunião para ampliar benefícios da REDESIM para empresários em Anápolis

12 de agosto de 2025
redesim

Modernização possibilita a redução de custos, agiliza prazos e estimula novos investimentos em Anápolis, permitindo processos mais simples e digitalizados (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis realizou, na última semana, uma reunião para discutir ações que visam facilitar a rotina dos empresários no município. A iniciativa reforça o compromisso da gestão com a eficiência administrativa e a valorização do empreendedor, promovendo o crescimento econômico e a geração de empregos.

A reunião contou com a participação do secretário municipal de Economia, Marcelo Olímpio Carneiro Tavares; o diretor da Receita Municipal, Erick Azevedo Monte; a diretora de Tecnologia de Informação, Priscila Scherrer e o representante da Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG), José Oscar Estevão.

O momento contou também com o representante da Apoiotech, Maurício Oliveira; a representante do Cadastro Econômico, Letícia Reis; e membros e a presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-GO), Sucena Hummel.

Durante a reunião, diversos pontos foram abordados, incluindo treinamentos para equipes internas e a criação de um canal de suporte exclusivo para dúvidas e pendências durante a integração da JUCEG com o Sistema de Informações Municipais (SIM).

Em abril deste ano, o município passou a utilizar a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM). A adesão ao sistema, em parceria com a Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG), permite que os processos de abertura, alteração e encerramento de empresas sejam feitos de forma integrada na plataforma Portal do Empreendedor Goiano.

Benefícios da REDESIM

A implementação da REDESIM em Anápolis representou um avanço na modernização da gestão pública e no fortalecimento do ambiente de negócios, com o compartilhamento de dados entre instituições como a Receita Federal, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Receita Municipal, Postura e Plano Diretor.

O novo sistema permite que etapas que antes exigiam deslocamentos entre diferentes órgãos e a apresentação repetida de documentos sejam agora realizadas de maneira digital, ágil e transparente.

A modernização possibilita a redução de custos, agiliza prazos e estimula novos investimentos em Anápolis, permitindo processos mais simples e digitalizados.

Tags:

Veja também

Baldy2

Baldy entrega benefícios habitacionais em Luziânia e Novo Gama nesta quarta-feira (13)

12 de agosto de 2025
caiado +dativos

Caiado lança +Dativos e quita pagamento de atrasados para advogados

12 de agosto de 2025
secretaria da economia

Ação conjunta reforça enfrentamento a crimes contra ordem tributária em Goiás Acordo permite ação conjunta para combater sonegação

12 de agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

Baldy2

Baldy entrega benefícios habitacionais em Luziânia e Novo Gama nesta quarta-feira (13)

12 de agosto de 2025
caiado +dativos

Caiado lança +Dativos e quita pagamento de atrasados para advogados

12 de agosto de 2025
redesim

Prefeitura promove reunião para ampliar benefícios da REDESIM para empresários em Anápolis

12 de agosto de 2025
zap da prefeitura

Zap da Prefeitura oferece suporte para dúvidas e recuperação de dados do App Conecta Anápolis

12 de agosto de 2025
secretaria da economia

Ação conjunta reforça enfrentamento a crimes contra ordem tributária em Goiás Acordo permite ação conjunta para combater sonegação

12 de agosto de 2025