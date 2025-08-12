Prefeitura promove reunião para ampliar benefícios da REDESIM para empresários em Anápolis

Modernização possibilita a redução de custos, agiliza prazos e estimula novos investimentos em Anápolis, permitindo processos mais simples e digitalizados (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

A reunião contou com a participação do secretário municipal de Economia, Marcelo Olímpio Carneiro Tavares; o diretor da Receita Municipal, Erick Azevedo Monte; a diretora de Tecnologia de Informação, Priscila Scherrer e o representante da Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG), José Oscar Estevão.

O momento contou também com o representante da Apoiotech, Maurício Oliveira; a representante do Cadastro Econômico, Letícia Reis; e membros e a presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-GO), Sucena Hummel.

Durante a reunião, diversos pontos foram abordados, incluindo treinamentos para equipes internas e a criação de um canal de suporte exclusivo para dúvidas e pendências durante a integração da JUCEG com o Sistema de Informações Municipais (SIM).

Em abril deste ano, o município passou a utilizar a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM). A adesão ao sistema, em parceria com a Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG), permite que os processos de abertura, alteração e encerramento de empresas sejam feitos de forma integrada na plataforma Portal do Empreendedor Goiano.

Benefícios da REDESIM

A implementação da REDESIM em Anápolis representou um avanço na modernização da gestão pública e no fortalecimento do ambiente de negócios, com o compartilhamento de dados entre instituições como a Receita Federal, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Receita Municipal, Postura e Plano Diretor.

O novo sistema permite que etapas que antes exigiam deslocamentos entre diferentes órgãos e a apresentação repetida de documentos sejam agora realizadas de maneira digital, ágil e transparente.

A modernização possibilita a redução de custos, agiliza prazos e estimula novos investimentos em Anápolis, permitindo processos mais simples e digitalizados.