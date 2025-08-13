Caiado defende governabilidade e união política no AgroForum

Caiado participou do painel “Unindo Forças pelo Agro” no BTG Pactual AgroForum 2025, em São Paulo (Foto: Romullo Carvalho)

O governador Ronaldo Caiado representou Goiás nesta quarta-feira (13/8) no BTG Pactual AgroForum 2025, em São Paulo, um dos mais importantes encontros do setor, que reúne líderes políticos, empresários e investidores para debater tendências e estratégias para o futuro do agronegócio.

Ao lado dos governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Tarcísio Freitas, de São Paulo, e Ratinho Júnior, do Paraná, Caiado debateu no painel: “Unindo Forças pelo Agro”, mediado pelo economista-chefe da BTG Pactual, Mansueto Almeida.

Apresentado pelo sócio sênior do BTG Pactual, André Esteves, como parte de uma “safra de governadores comprometidos, modernos e honestos, que simbolizam o melhor que a política brasileira pode oferecer”, o chefe do Executivo goiano relembrou a situação precária em que se encontrava o Estado ao assumir o governo e as medidas necessárias para resgatar as contas públicas.

“É preciso ter coragem para resgatar a governabilidade”, afirmou Caiado, ao citar as reformas administrativas e tributárias realizadas por sua gestão, que possibilitaram o desenvolvimento de Goiás.

O governador ainda destacou que a sintonia entre Executivo e Legislativo em Goiás tem permitido avanços consistentes, como a entrega de obras estruturantes que beneficiam todas as regiões do Estado. “Se o governo recua demais, ele não governa. É preciso delimitar claramente as áreas de ação. Em Goiás, uma pesquisa apontou que quase 80% dos deputados da base têm alta chance de reeleição porque entenderam que as obras são do governo em parceria com eles — não apenas do governador”, ressaltou.

Esse trabalho conjunto, explicou Caiado, resultou em conquistas como a liderança no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a regionalização da saúde — com ampliação de leitos de UTI no interior — e o aumento expressivo nos investimentos em assistência social, que saltaram de R$ 400 milhões para R$ 3 bilhões anuais. Também destacou o fortalecimento da segurança pública e o papel estratégico de Goiás no agronegócio brasileiro.

“Eu exerço o governo com firmeza e não abro mão das minhas prerrogativas de governador. Um governante não pode ser ‘dieta de cardíaco: sem sal, sem gosto, sem nada’. Ele precisa ser presente, ter coerência e um histórico moral que o credencie. É assim que se governa e se transforma um país: pelo exemplo da governança”, afirmou. A maneira moderna e ousada de governar de Caiado foi reconhecida pelo governador de São Paulo. “Não precisamos mais da mentalidade atrasada”, declarou Tarcísio de Freitas.

O AgroForum BTG Pactual é promovido pelo maior banco de investimentos da América Latina e reúne especialistas, empresários, investidores e gestores públicos para discutir o panorama e as perspectivas do agronegócio. Segundo o BTG, o evento é uma oportunidade única para obter insights de alto nível e apoiar decisões de investimento, oferecendo uma análise estratégica sobre tendências, inovação e oportunidades de mercado.