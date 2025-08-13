Aprendiz do Futuro divulga resultado final do cadasro de reserva

13 de agosto de 2025
aprendiz do futuro
Governo de Goiás disponibilizou resultado dos selecionados para cadastro reserva do Aprendiz do Futuro, conforme o calendário previsto (Foto: Carol Costa)

O Governo de Goiás disponibilizou o resultado dos selecionados para o cadastro reserva do programa Aprendiz do Futuro, conforme o calendário previsto. Os jovens que fizeram a inscrição durante o mês de junho podem entrar no site aprendizdofuturo.org.br e verificar se foram contemplados.

Conforme o cronograma, a próxima etapa será de convocação dos selecionados, a partir do dia 13 de agosto, dependendo da demanda de cada município. A partir deste momento, o jovem deve aguardar o chamamento à medida que surgirem as vagas. Todas as informações declaradas pelo candidato serão checadas antes da entrada no programa.

Clique AQUI para conferir o resultado pela busca por CPF.

 

Editado por  via Secretaria de Desenvolvimento Social – Governo de Goiás
