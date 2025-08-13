Aprendiz do Futuro divulga resultado final do cadasro de reserva

Governo de Goiás disponibilizou resultado dos selecionados para cadastro reserva do Aprendiz do Futuro, conforme o calendário previsto (Foto: Carol Costa)

O Governo de Goiás disponibilizou o resultado dos selecionados para o cadastro reserva do programa Aprendiz do Futuro, conforme o calendário previsto. Os jovens que fizeram a inscrição durante o mês de junho podem entrar no site aprendizdofuturo.org.br e verificar se foram contemplados.

Conforme o cronograma, a próxima etapa será de convocação dos selecionados, a partir do dia 13 de agosto, dependendo da demanda de cada município. A partir deste momento, o jovem deve aguardar o chamamento à medida que surgirem as vagas. Todas as informações declaradas pelo candidato serão checadas antes da entrada no programa.

Clique AQUI para conferir o resultado pela busca por CPF.