Jogos Abertos de Goiás finalizam competição com participação de atletas de 186 municípios

Vôlei foi uma das modalidades disputadas nos Jogos Abertos de Goiás (Foto: Seel)

Goiânia e Aparecida receberam, no último fim de semana (8 a 10/08), a fase estadual da 20ª edição dos Jogos Abertos de Goiás. A competição, que passou por 18 municípios nas fases classificatórias e regionais, teve 22 modalidades no programa de disputas e contou com a participação de quase 10 mil atletas no total, vindos de 186 municípios.

Goiânia e Aparecida sediam fase estadual dos Jogos Abertos de Goiás

Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rudson Guerra falou sobre mais um evento realizado pelo Governo de Goiás, em fomento ao esporte de todas as regiões do nosso Estado.

“Os Jogos Abertos abrem a possibilidade para diferentes perfis de atletas participarem da competição. Temos atletas do paradesporto que já estiveram em Jogos Paralímpicos no vôlei sentado. Temos campeões nacionais e internacionais de alto rendimento e temos também atletas iniciantes, que estão buscando crescer no meio esportivo. É um verdadeiro fomento ao esporte em todas as suas vertentes”, destacou o titular da pasta.

Suporte aos Jogos Abertos de Goiás

O Governo de Goiás oferece todo o suporte logístico estrutural para os atletas participantes dos Jogos Abertos, assim como para as comissões técnicas, dirigentes e staffs, com alimentação, hospedagem e transporte interno entre os hotéis e locais de competição.

Jogador do basquete em cadeira de rodas de Aparecida de Goiânia, Roni Rodrigues comentou sobre a importância dos Jogos Abertos para o desenvolvimento da sua modalidade.