Goiás tem superávit de US$ 826 milhões na balança comercial de julho

Goiás alcançou, em julho de 2025, um superávit de US$ 826 milhões na balança comercial, resultado de exportações que somaram US$ 1,23 bilhão e importações no valor de US$ 405 milhões. O desempenho mantém o Estado como 8º maior exportador e 12º maior importador do Brasil no mês, segundo dados da Superintendência de Comércio Exterior e Atração de Investimentos Internacionais, vinculada à Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC).

“O resultado de julho reafirma a competitividade e resiliência de Goiás no mercado internacional. Estamos investindo em políticas e ações estratégicas para ampliar mercados e fortalecer a presença goiana no comércio exterior, preservando empregos e o crescimento da economia”, destaca o titular da SIC, Joel de Sant’Anna Braga Filho.

Balança Comercial

Entre os produtos exportados, o complexo soja liderou com 49,48% do total, seguido pelas carnes (19,79%), minérios de cobre (6,99%) e açúcar (6,22%). O destaque ficou para os minérios de cobre, que apresentaram alta de 71,25% em relação a julho de 2024.

A China foi o principal destino das exportações goianas no período (46,76%), seguida por Estados Unidos (4,83%), México (4,17%) e Alemanha (3,69%). No ranking municipal, Rio Verde liderou com US$ 309 milhões exportados (25,14% do total estadual), à frente de Alto Horizonte (6,99%), Jataí (5,44%) e Mozarlândia (5,34%).

Nas importações, os principais itens foram produtos farmacêuticos (23,58%), automóveis (15,34%) e máquinas e equipamentos mecânicos (14,10%). A China manteve-se como maior origem (30,70%), seguida por Estados Unidos (9,91%), Alemanha (8,12%) e Irlanda (7,49%). Anápolis continua na liderança estadual em importações, respondendo por 34,12% do total.

No acumulado de janeiro a julho de 2025, Goiás registra superávit de US$ 4,8 bilhões, crescimento de 2,70% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

