Refis 2025, descontos de até 100% em juros e multas

14 de agosto de 2025
anapolis aerea

Programa contempla dívidas com fatos geradores até 30 de novembro de 2024, incluindo aquelas já inscritas em dívida ativa ou em execução fiscal. (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O projeto de lei encaminhado pela Administração Municipal à Câmara Municipal de Anápolis para criação do Programa Fique em Dia, mais conhecimento por Refis 2025, foi aprovado na manhã desta quarta-feira (13).

A iniciativa oferece condições especiais para que contribuintes, seja de pessoa física ou jurídica, regularizem débitos tributários e não tributários com a Fazenda Pública Municipal, com descontos significativos em juros e multas.

O programa contempla dívidas com fatos geradores até 30 de novembro de 2024, incluindo aquelas já inscritas em dívida ativa ou em execução fiscal.

Principais condições:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN):

  • 100% de desconto em juros e multas para pagamento à vista;
  • 90% de desconto para pagamento em 2 a 6 parcelas;
  • 80% de desconto para pagamento em 7 a 16 parcelas.

Demais créditos tributários e não tributários:

  • 100% de desconto para pagamento à vista;
  • 95% de desconto para 2 a 6 parcelas;
  • 90% de desconto para 7 a 20 parcelas;
  • 80% de desconto para 21 a 40 parcelas;
  • 70% de desconto para 41 a 60 parcelas.

Multas formais ou de ofício, como as aplicadas pelo PROCON, Meio Ambiente, Posturas, Vigilância Sanitária e Obras:

  • Redução de 50% para pagamento à vista.

As parcelas mínimas serão de R$ 152,50 para pessoas físicas e MEI e R$ 457,50 para jurídicas. Débitos com valores menores que R$ 305,00 (físicas/MEI) ou R$ 915,00 (jurídicas) não podem ser parcelados.

De acordo com o prefeito Márcio Corrêa, a campanha é importante não apenas para poupar o bolso dos contribuintes, mas também para investir cada vez mais em melhorias para o município.

“O Fique em Dia não é apenas uma oportunidade para o contribuinte regularizar sua situação fiscal, mas também um instrumento para que possamos trabalhar em melhorias que a cidade necessita. Precisamos abrir espaço para melhorias de serviços e projetos que beneficiem diretamente a população”, afirmou.

