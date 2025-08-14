Refis 2025, descontos de até 100% em juros e multas

Programa contempla dívidas com fatos geradores até 30 de novembro de 2024, incluindo aquelas já inscritas em dívida ativa ou em execução fiscal. (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A iniciativa oferece condições especiais para que contribuintes, seja de pessoa física ou jurídica, regularizem débitos tributários e não tributários com a Fazenda Pública Municipal, com descontos significativos em juros e multas.

O programa contempla dívidas com fatos geradores até 30 de novembro de 2024, incluindo aquelas já inscritas em dívida ativa ou em execução fiscal.

Principais condições:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN):

100% de desconto em juros e multas para pagamento à vista;

90% de desconto para pagamento em 2 a 6 parcelas;

80% de desconto para pagamento em 7 a 16 parcelas.

Demais créditos tributários e não tributários:

100% de desconto para pagamento à vista;

95% de desconto para 2 a 6 parcelas;

90% de desconto para 7 a 20 parcelas;

80% de desconto para 21 a 40 parcelas;

70% de desconto para 41 a 60 parcelas.

Multas formais ou de ofício, como as aplicadas pelo PROCON, Meio Ambiente, Posturas, Vigilância Sanitária e Obras:

Redução de 50% para pagamento à vista.

As parcelas mínimas serão de R$ 152,50 para pessoas físicas e MEI e R$ 457,50 para jurídicas. Débitos com valores menores que R$ 305,00 (físicas/MEI) ou R$ 915,00 (jurídicas) não podem ser parcelados.

De acordo com o prefeito Márcio Corrêa, a campanha é importante não apenas para poupar o bolso dos contribuintes, mas também para investir cada vez mais em melhorias para o município.

“O Fique em Dia não é apenas uma oportunidade para o contribuinte regularizar sua situação fiscal, mas também um instrumento para que possamos trabalhar em melhorias que a cidade necessita. Precisamos abrir espaço para melhorias de serviços e projetos que beneficiem diretamente a população”, afirmou.