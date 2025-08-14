Goiás tem maior produção de feijão das últimas quatro safras

Com segunda maior produtividade média do Brasil, Goiás se destaca com Cristalina na produção total. Flores de Goiás e Formosa se sobressaem como municípios líderes em rendimento nas lavouras (Foto: Wenderson Araújo)

A produção de feijão em Goiás segue em ritmo positivo e deve alcançar, na safra 2024/2025, o melhor resultado desde o ciclo 2020/2021.

Segundo análise da Inteligência de Mercado Agropecuário da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás (Seapa), com base nos dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a estimativa é de que o estado produza 303,1 mil toneladas do grão, resultado impulsionado por um aumento expressivo na segunda safra e pela adoção de tecnologias e boas práticas agrícolas no campo.

Com esse desempenho, Goiás se mantém como o quarto maior produtor de feijão do país e o segundo com maior rendimento médio das lavouras (2,5 ton/ha), atrás apenas do Distrito Federal.

“O feijão é um alimento essencial na mesa dos brasileiros e Goiás tem se destacado pela produtividade e qualidade, com grande protagonismo em todas as fases da produção. Isso é reflexo do empenho dos nossos produtores, da eficiência sanitária das lavouras e do suporte técnico e institucional oferecido pelo Governo de Goiás”, afirma o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende.

Destaques regionais

Goiás também ocupa o segundo lugar nacional na produção de feijão cores, com 280,6 mil toneladas previstas, alta de 5,4% em relação à temporada anterior.

O município de Cristalina lidera o ranking estadual, com 15,7% da produção total (55,7 mil toneladas em 2023), sendo ainda o quinto maior município produtor do Brasil.

Outros municípios goianos também se destacam no cenário de produtividade nacional, na 1ª safra, Flores de Goiás e Cabeceiras ocupam, respectivamente, o primeiro e o segundo lugares. Já Formosa e Planaltina lideram o ranking da 2ª safra, já na 3ª safra, Silvânia e Catalão são os municípios de destaque na safra 2024/25.

Exportações em alta

O mercado internacional também confirma o bom momento da cultura. Em 2024, Goiás registrou o segundo melhor desempenho da série histórica, totalizando 5,7 mil toneladas embarcadas para 12 destinos e um faturamento de US$ 7,0 milhões.

Em 2025, os embarques seguem em alta, consolidando o Brasil e Goiás como referências globais na produção de feijão. Ao mesmo tempo, as importações brasileiras mantêm trajetória de queda, reforçando a capacidade produtiva nacional e a competitividade do setor no mercado global.

Produções goianas Informações das principais cadeias agropecuárias do estado estão reunidas na 71ª edição do boletim Agro em Dados, informativo mensal da Seapa, que neste mês destaca a produção de feijão no estado.

Clique aqui e confira a íntegra da publicação.