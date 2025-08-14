Anápolis promove capacitação voltada ao atendimento de pessoas com deficiência

14 de agosto de 2025
anapolis aerea

Inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do site Even3 ou por meio do link disponível no site da Prefeitura (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Assistência e Políticas Sociais, realizará na próxima quinta-feira (14), uma capacitação voltada ao atendimento de pessoas com deficiência. O evento ocorrerá das 8h às 17h, no Teatro Municipal de Anápolis, e tem como público-alvo servidores públicos, gestores e técnicos que atuam nas 18 regionais do Sistema Único de Assistência Social (Suas).A ação tem como objetivo oferecer orientações e esclarecimentos sobre o suporte necessário no atendimento à população com deficiência, promovendo mais qualidade, empatia e eficiência nos serviços públicos prestados.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do site Even3 ou por meio do link disponível no site da Prefeitura.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (62) 98270-0012 ou pelo e-mail GER.PCD@GOIAS.GOV.BR.

Tags:

Veja também

anapolis aerea

Refis 2025, descontos de até 100% em juros e multas

14 de agosto de 2025
feijao

Goiás tem maior produção de feijão das últimas quatro safras

14 de agosto de 2025
crianca feliz

Programa Criança Feliz oferece apoio e orientação para gestantes e crianças de até seis anos em Anápolis

14 de agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

anapolis aerea

Refis 2025, descontos de até 100% em juros e multas

14 de agosto de 2025
feijao

Goiás tem maior produção de feijão das últimas quatro safras

14 de agosto de 2025
anapolis aerea

Anápolis promove capacitação voltada ao atendimento de pessoas com deficiência

14 de agosto de 2025
crianca feliz

Programa Criança Feliz oferece apoio e orientação para gestantes e crianças de até seis anos em Anápolis

14 de agosto de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

14 de agosto de 2025