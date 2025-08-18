Alunos da rede municipal ganham mais sabor e saúde com o Programa Merenda Nota 10

18 de agosto de 2025
estudantes anapolis

Cardápio inclui café da manhã, almoço, lanche e jantar, todos preparados com ingredientes frescos, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A alimentação escolar da rede municipal de Anápolis ganhou mais qualidade e variedade após a implantação do Programa Merenda Nota 10, que oferece até quatro refeições completas por dia, de acordo com a modalidade de ensino, beneficiando crianças a partir dos três anos nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e em escolas que vão até o nono ano do ensino fundamental.Com o Programa Merenda Nota 10, os alunos passaram a receber refeições mais nutritivas e elaboradas por uma equipe de nutricionistas que busca equilibrar ingredientes saudáveis com preparações atrativas para as crianças.

O cardápio inclui café da manhã, almoço, lanche e jantar, todos preparados com ingredientes frescos, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

De acordo com a secretária municipal de Educação, Adriana Rocha Vilela Arantes, a mudança no cardápio tem como objetivo garantir uma alimentação completa, que influencia diretamente na saúde e no aprendizado dos alunos.

“As novas refeições são mais nutritivas e completas, isso influencia de forma positiva no crescimento e, consequentemente, elas assistem às aulas com mais atenção, aprendem mais e, com isso, garantimos mais qualidade na educação”, afirmou.

