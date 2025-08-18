Alunos da rede municipal ganham mais sabor e saúde com o Programa Merenda Nota 10

Cardápio inclui café da manhã, almoço, lanche e jantar, todos preparados com ingredientes frescos, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O cardápio inclui café da manhã, almoço, lanche e jantar, todos preparados com ingredientes frescos, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

De acordo com a secretária municipal de Educação, Adriana Rocha Vilela Arantes, a mudança no cardápio tem como objetivo garantir uma alimentação completa, que influencia diretamente na saúde e no aprendizado dos alunos.

“As novas refeições são mais nutritivas e completas, isso influencia de forma positiva no crescimento e, consequentemente, elas assistem às aulas com mais atenção, aprendem mais e, com isso, garantimos mais qualidade na educação”, afirmou.