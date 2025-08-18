Começa nesta segunda (18) o Fique em Dia (Refis 2025); saiba como participar

Iniciativa contempla pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEIs) e empresas (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O programa vai até 16 de setembro. O atendimento presencial será no Rápido do Anashopping, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. O atendimento virtual é feito pelo aplicativo Conecta Anápolis ou pelo WhatsApp (62) 98551-6888, de segunda a sexta, das 8h às 18h, com atendimento direto de servidores da Prefeitura.

Durante o atendimento, o contribuinte recebe o boleto para pagamento. A adesão só é confirmada após a quitação, e no caso de parcelamento, é obrigatório pagar a primeira parcela para garantir a inclusão no programa. Somente depois desse pagamento os boletos das demais parcelas serão liberados.

Na sexta-feira (15), pelas redes sociais, o prefeito Márcio Corrêa (PL) convocou a população a aproveitar a oportunidade.

“Mobilize seus amigos e vizinhos para aderir ao Fique em Dia. Vamos juntos tornar Anápolis a melhor cidade para se viver nesse país.”

As regras do programa estabelecem que débitos inferiores a R$ 305,00 para pessoas físicas ou MEIs e a R$ 915,00 para pessoas jurídicas só podem ser pagos à vista. Nos casos de parcelamento, o valor mínimo de cada parcela é de R$ 152,50 para pessoa física ou MEI e de R$ 457,50 para pessoa jurídica.

Condições de desconto e parcelamento

IPTU + Taxas de Imóveis/Propriedades

• À vista → 100% de desconto

• 2 a 6 parcelas → 95% de desconto

• 7 a 20 parcelas → 90% de desconto

• 21 a 40 parcelas → 80% de desconto

• 41 a 60 parcelas → 70% de desconto

ISSQN

• À vista → 100% de desconto

• 2 a 6 parcelas → 90% de desconto

• 7 a 16 parcelas → 80% de desconto

Multas formais ou de ofício

• À vista → 50% de desconto

Multas do Procon, Meio Ambiente, Posturas, Vigilância Sanitária e Obras

• À vista → 50% de desconto