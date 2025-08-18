Goiás bate recorde histórico de ocupação e alcança menor desemprego em 12 anos: avanço foi impulsionado pelos setores de comércio, serviços, indústria e agropecuária (Fotos: Secom)

No segundo trimestre de 2025, Goiás alcançou 3,89 milhões de pessoas ocupadas, o maior contingente desde o início da série histórica, com crescimento de 1,9% em relação ao trimestre anterior. O resultado indica que a economia estadual cria mais empregos e consegue incluir cada vez mais trabalhadores no mercado formal. Já a taxa de desemprego caiu para 4,4%, a menor em 12 anos.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisada pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB).

O avanço foi impulsionado por quase todos os setores da economia. O destaque vai para o comércio, que registrou alta de 6,5%, somando 820 mil vagas, o terceiro maior crescimento entre as unidades da federação. O setor de serviços também alcançou recorde, com 2,01 milhões de trabalhadores.

A indústria apresentou expansão de 1,3%, totalizando 478 mil ocupados, enquanto a agropecuária avançou 1,7%, empregando 265 mil pessoas reafirmando a relevância do campo para a economia estadual. Apenas o setor da construção teve retração, com queda de 1,6% e 316 mil trabalhadores.

Adriano da Rocha Lima, secretário-geral de Governo, destaca que o resultado reflete tudo o que vem sendo feito pela atual gestão desde 2019.

“Trata-se de um resultado que demonstra que sempre estivemos no caminho certo em relação à recuperação da economia e, em consequência, a geração de empregos em todas as áreas, incluindo, claro, na indústria. Recebemos o Estado quebrado e o recuperamos com responsabilidade”, avalia.

Já o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Joel de Sant’Anna Braga Filho, ressalta que os resultados confirmam a solidez da economia goiana.

“O recorde de empregos nos setores de Indústria, Comércio e Serviços reflete a solidez da economia goiana e o trabalho exemplar do governo estadual em parceria com os empresários. Com segurança jurídica, incentivos fiscais e qualidade de vida, Goiás cria um ambiente propício para a expansão dos negócios, atração de novos investidores e, assim, a geração contínua de empregos e renda para toda a população”, afirma.

Desemprego em queda

Goiás registra menor índice de desemprego em aproximadamente 12 anos (Foto: Secom)

A taxa de desocupação caiu para 4,4%, patamar inferior à média das economias da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que é de 4,9%. No ranking nacional, Goiás ocupa a nona posição entre as menores taxas do país e está 1,4 ponto percentual abaixo da média brasileira (5,8%).

Esse é o menor índice de desemprego registrado no estado em aproximadamente 12 anos. Em relação ao trimestre anterior, a queda foi de 0,9 ponto percentual; na comparação anual, 0,8 ponto percentual.

Renda e massa salarial

Além de mais postos de trabalho, os goianos também viram seus rendimentos crescerem. O rendimento médio real mensal atingiu R$ 3.437, o maior valor da série histórica, com alta de 2,6% frente ao trimestre anterior. O aumento do número de ocupados e dos salários fez a massa salarial alcançar R$ 13,3 bilhões, outro recorde histórico.

Informalidade e desalento

A taxa de informalidade recuou para 35,0%, a menor já registrada. Já o desalento, indicador que mede o percentual de pessoas que desistiram de procurar emprego, caiu para 0,9%, colocando Goiás com a terceira menor taxa do país.