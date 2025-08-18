Prefeitura de Anápolis inicia procedimento antifraude rigoroso no Programa de Graduação

18 de agosto de 2025
anapolis aerea

Edital completo pode ser consultado no Diário Oficial do Município de Anápolis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis lançou nesta quinta-feira (14), o Edital de Chamamento Extraordinário para Procedimento de Integridade e Conformidade (Antifraude) do Programa de Graduação. A medida, de caráter excepcional, visa identificar com precisão quem realmente tem direito à bolsa e afastar beneficiários que apresentem fraude ou irregularidade.O procedimento inclui recadastramento obrigatório para eventual renovação, atualização documental minuciosa e pesquisa social criteriosa, com apresentação de comprovantes de renda e residência de pais, avós ou terceiros com quem o aluno resida. Também será exigida a assinatura de termo autorizando a verificação e cruzamento de informações, inclusive com possibilidade de quebra de sigilo por requisição do Ministério Público.Embora a adesão seja voluntária neste momento, quem não participar não poderá renovar a bolsa caso haja novo edital. Ressalta-se que não há garantia de renovação do programa.O edital prevê ainda reunião dos participantes com o Ministério Público em 18/08/2025. A Comissão de Apuração Preliminar já identificou indícios de irregularidades em aproximadamente 20% das bolsas ativas, evidenciando a necessidade urgente de medidas de integridade.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a transparência, a proteção dos recursos públicos e a defesa do direito legítimo dos estudantes que realmente necessitam.

O edital completo pode ser consultado no Diário Oficial do Município de Anápolis.

