Prefeitura de Anápolis inicia procedimento antifraude rigoroso no Programa de Graduação

Edital completo pode ser consultado no Diário Oficial do Município de Anápolis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a transparência, a proteção dos recursos públicos e a defesa do direito legítimo dos estudantes que realmente necessitam.

O edital completo pode ser consultado no Diário Oficial do Município de Anápolis.