Lançado o Portal da Economia para consultas digitais de informação e verificação de processos

Nova plataforma busca promover a integração digital e a mobilidade (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

Também será possível emitir guias de pagamento (DUAM), realizar parcelamentos, gerar certidões (negativas ou positivas) e obter atendimento digital via Zap da Prefeitura.

Além disso, o espaço oferece esclarecimento de dúvidas frequentes, links úteis para consulta e acesso à legislação municipal, estadual e federal, disponível para download.

De acordo com a Secretaria Municipal de Economia, a nova plataforma busca promover a integração digital e a mobilidade, permitindo o acesso via computador, tablet ou smartphone, com login único, garantindo segurança e comodidade para a população.

Link do Portal da Economia:

https://semec.anapolis.go.gov.br/