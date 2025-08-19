Lançado o Portal da Economia para consultas digitais de informação e verificação de processos

19 de agosto de 2025
portal da economia

Nova plataforma busca promover a integração digital e a mobilidade (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Economia (SEMEC), lançou o Portal da Economia. A página tem como objetivo facilitar o acesso da população a informações relacionadas a processos e tributos do município, garantindo mais eficiência, transparência e agilidade no atendimento a cidadãos, empresas e profissionais contábeis.O portal disponibiliza diversas funcionalidades, incluindo consultas tributárias com acesso facilitado a processos como IPTU, ISS e demais taxas municipais, por meio do Portal do Cidadão.

Também será possível emitir guias de pagamento (DUAM), realizar parcelamentos, gerar certidões (negativas ou positivas) e obter atendimento digital via Zap da Prefeitura.

Além disso, o espaço oferece esclarecimento de dúvidas frequentes, links úteis para consulta e acesso à legislação municipal, estadual e federal, disponível para download.

De acordo com a Secretaria Municipal de Economia, a nova plataforma busca promover a integração digital e a mobilidade, permitindo o acesso via computador, tablet ou smartphone, com login único, garantindo segurança e comodidade para a população.

Link do Portal da Economia:

https://semec.anapolis.go.gov.br/

