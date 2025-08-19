Prefeitura promove audiência extraordinária com Ministério Público e beneficiários do Programa Graduação

Encontro abordou o processo de antifraude instaurado na última semana, que busca identificar supostas irregularidades por parte de beneficiários de bolsas de estudo universitárias (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O momento contou com a participação de um representante do Ministério Público; do prefeito Márcio Corrêa; da procuradora-geral do Município, Rafaella Coelho; de um representante da comissão responsável pela instauração do processo; e de 16 estudantes beneficiados pelo programa.

A reunião foi convocada em caráter extraordinário para a realização de um Procedimento de Integridade e Conformidade (Antifraude), com atualização cadastral e verificação socioeconômica e documental.

Durante a audiência, o prefeito Márcio Corrêa dialogou com os estudantes, destacou o déficit financeiro enfrentado pela gestão e comentou sobre a situação atual do programa.

“Vamos procurar meios e caminhos para viabilizar a bolsa para quem realmente precisa. Criamos uma comissão técnica para definir os critérios e identificar os beneficiários. Também vamos definir um caminho financeiro para garantir a continuidade do programa”, afirmou o chefe do Executivo.

Investigação em andamento

As investigações conduzidas pela Prefeitura apontam que mais da metade dos casos analisados até o momento apresentam risco de fraude, sendo alguns deles relacionados a donos de empresas com capital social superior a R$ 100 mil, muitas delas proprietárias de mais de três imóveis na cidade.

A apuração, realizada em parceria com o Ministério Público, busca oferecer transparência para todos os envolvidos.

Atualmente, o Programa Graduação possui mais de 100 beneficiários em diversos cursos de ensino superior. A medida, de caráter excepcional, tem como objetivo identificar com precisão quem realmente tem direito à bolsa e afastar aqueles que apresentem fraude ou irregularidade.

Nesta etapa do processo, os beneficiários deverão realizar o recadastramento no programa, seguindo um cronograma e apresentando documentos que comprovem a renda e a necessidade da continuidade da bolsa.