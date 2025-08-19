Prefeitura promove audiência extraordinária com Ministério Público e beneficiários do Programa Graduação

19 de agosto de 2025

Encontro abordou o processo de antifraude instaurado na última semana, que busca identificar supostas irregularidades por parte de beneficiários de bolsas de estudo universitárias (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis realizou, nesta segunda-feira (18), uma audiência extraordinária no Fórum para tratar do Programa Graduação. O encontro abordou o processo de antifraude instaurado na última semana, que busca identificar supostas irregularidades por parte de beneficiários de bolsas de estudo universitárias.

O momento contou com a participação de um representante do Ministério Público; do prefeito Márcio Corrêa; da procuradora-geral do Município, Rafaella Coelho; de um representante da comissão responsável pela instauração do processo; e de 16 estudantes beneficiados pelo programa.

A reunião foi convocada em caráter extraordinário para a realização de um Procedimento de Integridade e Conformidade (Antifraude), com atualização cadastral e verificação socioeconômica e documental.

Durante a audiência, o prefeito Márcio Corrêa dialogou com os estudantes, destacou o déficit financeiro enfrentado pela gestão e comentou sobre a situação atual do programa.

“Vamos procurar meios e caminhos para viabilizar a bolsa para quem realmente precisa. Criamos uma comissão técnica para definir os critérios e identificar os beneficiários. Também vamos definir um caminho financeiro para garantir a continuidade do programa”, afirmou o chefe do Executivo.

Investigação em andamento

As investigações conduzidas pela Prefeitura apontam que mais da metade dos casos analisados até o momento apresentam risco de fraude, sendo alguns deles relacionados a donos de empresas com capital social superior a R$ 100 mil, muitas delas proprietárias de mais de três imóveis na cidade.

A apuração, realizada em parceria com o Ministério Público, busca oferecer transparência para todos os envolvidos.

Atualmente, o Programa Graduação possui mais de 100 beneficiários em diversos cursos de ensino superior. A medida, de caráter excepcional, tem como objetivo identificar com precisão quem realmente tem direito à bolsa e afastar aqueles que apresentem fraude ou irregularidade.

Nesta etapa do processo, os beneficiários deverão realizar o recadastramento no programa, seguindo um cronograma e apresentando documentos que comprovem a renda e a necessidade da continuidade da bolsa.

Tags:

Veja também

gado

Rebanho bovino goiano registra mais de 22,8 milhões de cabeças no 1º semestre de 2025

19 de agosto de 2025
queimada

Saiba como denunciar queimadas clandestinas em Anápolis

19 de agosto de 2025
portal da economia

Lançado o Portal da Economia para consultas digitais de informação e verificação de processos

19 de agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

gado

Rebanho bovino goiano registra mais de 22,8 milhões de cabeças no 1º semestre de 2025

19 de agosto de 2025
queimada

Saiba como denunciar queimadas clandestinas em Anápolis

19 de agosto de 2025
portal da economia

Lançado o Portal da Economia para consultas digitais de informação e verificação de processos

19 de agosto de 2025

Prefeitura promove audiência extraordinária com Ministério Público e beneficiários do Programa Graduação

19 de agosto de 2025
orquestra sinfonica

Quarta Cultural terá estreia com Orquestra Jovem de Anápolis nesta semana

19 de agosto de 2025