Quarta Cultural terá estreia com Orquestra Jovem de Anápolis nesta semana

Nesta edição, os convidados são Max Moraes, Sarah Urzedo e Poul (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O projeto “OJA Convida” tem como objetivo valorizar e integrar talentos locais e regionais em apresentações conjuntas com a Orquestra Jovem de Anápolis, proporcionando ao público uma experiência musical diversificada e de alta qualidade.

Max Moraes é professor, arranjador e produtor musical com mais de 25 anos de experiência. Graduado em Música Sacra com especialização em canto, composição e regência, também possui MBA em Liderança Avançada pelo Instituto Haggai, no Havaí (EUA). Atuou como arranjador vocal do Ministério Diante do Trono e foi solista-bolsista no Projeto Cultural Luther King, em São Paulo. Atualmente, é professor de canto na Escola Municipal de Artes (EMA) e preparador vocal do Coro Sinfônico de Anápolis.

Sarah Urzedo iniciou sua trajetória musical ainda na infância e, desde então, vem construindo uma carreira marcada por apresentações em festivais, eventos, bares e veículos de comunicação. Cantora, compositora e instrumentista, já foi finalista do Festival Anapolino de Música (FAMU) e realizou trabalhos com o SESC. Atualmente, está em fase de lançamento do seu primeiro EP autoral, com faixas já disponíveis nas plataformas digitais.

Poul, artista natural de Anápolis, começou a cantar aos 4 anos e teve seu primeiro contato com o violão aos 13. Apaixonado por black music, estilo que influencia seu trabalho autoral, é vencedor de festivais como o Canta Cerrado (2018) e o Festival das Abelhas (2019). Em 2024, conquistou o segundo lugar no FAMU com a canção “Diz”. Hoje, segue expandindo sua carreira com apresentações em cerimônias e eventos.

Além da programação no palco, na área externa do teatro acontece ainda a Feira Cultural, com praça gastronômica e exposição de produtos artesanais. Os interessados em participar como expositores devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp: (62) 99358-2323.